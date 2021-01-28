Аптеки просят ускорить выдачу лицензий

Аптечные ассоциации готовы инициировать рассмотрение вопроса о сокращении этапов оформления лицензии. Сейчас на открытие новой точки у бизнеса уходит до трех месяцев. Все это время владельцы аптеки вынуждены оплачивать аренду и удерживать нанятый персонал.

Фармрозница ожидает, что реестровая модель ведения лицензий упростит процедуру выдачи документов, сообщила «ФВ» президент Ассоциации «Фармацевтическое содружество» Наталья Назаренко. «Неактуальной становится и обязательная выдача бумажного бланка, следовательно, не нужно ждать его оформления», — добавляет она. Кроме того, необходимые для выдачи документа проверки контролирующие органы проводят в дистанционном формате.

Эксперт добавляет, что сократить по срокам необходимо все этапы, предшествующие лицензированию. Это касается прежде всего выдачи санитарно-эпидемиологического заключения, на которую отводится до 45 дней. Срок выдачи лицензии можно уменьшить с 30 до 10–15 дней, считает Назаренко.

Аптекам необходимо решение этого вопроса, согласились представители сетей. «Точки выживают только в местах с высоким трафиком. На аренду помещений мы тратим десятки и сотни тысяч рублей — это буквально деньги на ветер», — рассказывает директор головного офиса сети «Гармония здоровья» Сергей Мещан. При этом реальные временные затарты на открытие аптеки – до полутора месяцев.

Перед подачей документов на получение лицензии аптека должна нанять в штат как минимум одного специалиста.

«До сих пор непонятно, как мы должны поступать с принятыми людьми? Еще несколько месяцев после трудоустройства они не работают, но и на отпуск без содержания никто не соглашается», — говорит зам. директора по фармдеятельности УК «Эдельвейс» Ольга Хворова. По ее мнению, возникает конфликт интересов: компания не может платить «за воздух», а сотрудники не могут жить без зарплаты.

Ольга Коберник

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