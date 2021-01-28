В России произведено 8,2 млн доз вакцин от коронавируса

Количество пунктов вакцинации от коронавируса в России уже превысило 3 тысячи, туда направлено 2,7 млн доз вакцин. Всего российские фармпредприятия произвели 8,2 млн доз вакцин от коронавируса.

Российские фармпредприятия произвели 8,2 млн доз вакцин от коронавируса, в медицинские организации направлено 2,7 млн доз. Количество пунктов вакцинации от коронавируса уже превысило 3 тысячи. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Президента Владимира Путина с членами правительства.

«Всего сегодня нарастающим итогом произведено 8,2 млн доз. Для вакцинации граждан направлено в медицинские организации почти 2,7 млн доз», — сказала она.

Вице-премьер также отметила, что вводить в российских регионах какие-либо дополнительные документы для вакцинированных от коронавируса, кроме сертификата, нецелесообразно. Это формирует у граждан мнение о принудительности вакцинации, что недопустимо,

«Еще раз я хочу обратить внимание, особенно глав регионов, на нецелесообразность и даже вредность введения каких-либо дополнительных документов, кроме тех, которые предусмотрены действующим законодательством, а именно сертификата. Введение дополнительных паспортов или каких-то иных документов, как мы видим, вызывает раздражение граждан, и граждане в этом случае формулируют вакцинацию как принудительный процесс. Это на сегодняшний день недопустимо», — сказала Голикова.

Массовая вакцинация в России стартовала 18 января. По словам Голиковой, до марта вакцинация будет проводиться преимущественно вакциной «Спутник V». Позднее добавится «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», а в конце марта–начале апреля – «КовиВак» Центра Чумакова, которая поступила на регистрацию в Минздрав. Какой вакциной прививаться, россияне смогут выбрать сами, сообщалось ранее.

Фото: Сайт Правительства РФ

Елена Сидорова

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