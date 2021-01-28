Представленный Скворцовой препарат против COVID-19 регистрируют в Минздраве

В реестре Минздрава, связанном с осуществлением государственной регистрации, появилась информация о препарате «Лейтрагин», обнаружил «ФВ». Производитель – подразделение Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), Научный центр биомедицинских технологий. Средство представляет собой раствор для ингаляций.

В информации госреестра указано международное непатентованное наименование, которое совпадает с наименованием препарата «Даларгин» – тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинин. По ранее опубликованному сообщению ФМБА, «Лейтрагин» имеет название «гексапептид Tyr-D-Ala-Gly-Phe-Leu-Arg», а «Даларгин» — исходный препарат.

В августе «ФВ» писал, что Роспатент выдал разработчику три патента на «Лейтрагин». Среди авторов разработки глава ФМБА Вероника Скворцова. Как следует из одного из патентов, препарат предназначен для профилактики пневмонии и тяжелых осложнений COVID-19.

Также сообщалось, что подавать заявку на регистрацию нового средства ФМБА намерено после завершения клинических испытаний. Далее планируется включение его в рекомендации по лечению COVID-19. В ходе испытаний Научный центр биомедицинских технологий ФМБА установил, что препарат способен предотвращать или смягчать тяжелое осложнение коронавирусной инфекции, «цитокиновый шторм».

В конце декабря 2020 года руководитель ФМБА Вероника Скворцова на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщала, что агентство в этом году представит рекомбинантную вакцину и два «не имеющих аналогов в мире» лекарства против коронавируса. «Второй препарат – это препарат, профилактирующий или угнетающий цитокиновую реакцию при самых сложных формах коронавирусной инфекции. Этот препарат уже прошел клинические исследования. В настоящее время – последняя стадия его регистрации», – пояснила тогда Скворцова.

Как заявляют разработчики, «Лейтрагин» – агонист дельта-опиоидных рецепторов, который впервые будет использоваться в практической медицине и не имеет аналогов за рубежом. В России субстанция синтезируется и производится как препарат полного цикла.

Анастасия Теслина

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