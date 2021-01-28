«Сбер» купит 85% маркетплейса goods.ru

«Сбер» планирует приобрести 85% маркетплейса goods.ru. Ранее «ФВ» писал о том, что интернет-ресурс начал продавать лекарства с помощью аптек «Эркафарм». Также «ФВ» писал о том, что «Сбер» может запустить собственный маркетплейс товаров для красоты и здоровья.

«Сбер», группа «М-Видео-Эльдорадо» и основатель goods.ru Александр Тынкован подписали соглашение о намерениях по совместному развитию маркетплейса goods.ru. В мае 2020 года «ФВ» писал о том, что goods.ru запустил сервис по бронированию лекарств на своем сайте.

В рамках соглашения «Сбер» инвестирует в goods.ru около 30 млрд руб. и выкупит часть долей, принадлежащих «М.Видео-Эльдорадо» за 4 млрд руб., следует из сообщения банка. В результате сделки «Сбер» получит 85% долю в маркетплейсе, 10% сохранит «М.Видео-Эльдорадо», 5% основатель «М.Видео» Александр Тынкован.

«Goods.ru станет основной мультикатегорийной e-commerce-площадкой «Сбер», на которой уже сегодня представлено 18 основных категорий с 2,5 млн товаров, а в будущем их количество будет увеличиваться», — говорится в сообщении.

Среди партнеров goods.ru значатся аптеки «Доктор Столетов», «Озерки», «МосАптека», «Хорошая аптека» и «Самсон-Фарма», входящие в группу компаний «Эркафарм».

В январе 2021 года в разговоре с «ФВ» директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов предположил, что, «Сбер» может готовиться к запуску собственного маркетплейса товаров для красоты и здоровья. «ФВ» направил запрос в «Сбер».

Фото: facebook.com/GoodsMarketplace

Руслан Мавлиханов

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