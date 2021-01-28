Объем сделок по слиянию и поглощению на мировом фармрынке упал в два раза

Из-за пандемии общая сумма сделок по слиянию и поглощению на фармрынке в прошедшем году снизилась на 50%. Тем не менее, фармкомпании все же провели несколько крупных финансовых операций.

Общая сумма сделок на фармрынке снизилась в прошлом году на 50%, а два самых крупных соглашения за 2019 год на 40 млрд долл. превысили общую сумму десяти крупнейших соглашений 2020-го. И все же среди них можно отметить ряд значительных для отрасли событий.

Так, самой крупной сделкой за прошлый год стала покупка AstraZeneca американского производителя Alexion Pharmaceuticals за 39 млрд долл. По данным Reuters, соглашение стало крупнейшим в истории британской компании.

После завершения сделки AstraZeneca получит права на блокбастер Soliris (экулизумаб), который используется для лечения ряда редких иммунных заболеваний, таких как пароксизмальная ночная гемоглобинурия. Компания возлагает надежды на улучшенную версия Soliris — Ultomiris, которая может иметь еще больший рыночный потенциал.

Николай Соколов

pharmvestnik