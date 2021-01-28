Предназначенные для борьбы с эпидемиями в США деньги были растрачены не по назначению

Американский надзорный орган обнаружил, что Управление по биомедицинскому анализу и развитию США (BARDA) годами использовалось как «черная касса» для покрытия не связанных с его действиями трат. Агентство должно было заниматься подготовкой к борьбе с «угрозами общественному здоровью», в частности, с эпидемиями. Однако деньги, предназначенные для изучения вакцин и противодействия пандемиям, тратились на информационные подписки и перестановки мебели на рабочем месте.

Офис спецпрокурора США выпустил отчет, согласно которому деньги, предназначенные для деятельности Управления по биомедицинскому анализу и развитию США (BARDA) использовались не по назначению, сообщает The New York Times. Миллионы долларов налогоплательщиков должны были быть направлены на анализ данных о вакцинах и обеспечение готовности к пандемии, но вместо этого были истрачены на другие действия, говорится в отчете.

Среди них упоминается «удаление мебели с рабочего места», оплата информационных подписок, счетов и зарплаты сотрудников различных подразделений. В отчете не говорится о том, как много денег было незаконно присвоено. Однако речь идет о сумме примерно в 25 млн долл. в 2019 году, а с 2007 по 2016 год помощник секретаря не отчитался о 517,8 млн долл. административных расходов.

В отчете основное внимание уделяется как раз действиям «помощника секретаря по готовности и реагированию», который курирует BARDA в специальном отделении при Министерстве здравоохранения и социальных служб США (HHS) и отвечает за его фонды. Помощник секретаря также отвечает за разработку мер федерального правительства на угрозы возможной пандемии, такой как новый коронавирус. Последним человеком на этом посту был доктор Роберт Кадлец.

«Я глубоко вовлечен в очевидное неправомерное использование [помощником секретаря] десятков миллионов [долларов] финансирования, предназначенного для чрезвычайных ситуаций, связанных с общественным благосостоянием, точно таких же, какая существует сейчас в нашей стране в связи с пандемией COVID-19», — написал по этому поводу Президенту США Джо Байдену спецпрокурор Генри Дж. Кернер.

Сообщается, что «Отдел благосостояния и человеческих компаний» HHS оценит, как помощник секретаря распределял денежные средства с 2015 по 2019 финансовые годы, чтобы выяснить, были ли нарушены какие-либо правила.

В октябре прошлого года представители ряда американских аптек обвинили FDA в превышении полномочий. Согласно исковому заявлению, новый меморандум FDA о взаимопонимании, в котором разграничиваются полномочия между федеральными органами, штатами и производственными аптеками, глубоко ошибочен и неправильно разработан.

Николай Соколов

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