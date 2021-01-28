Цена на противостолбнячный иммуноглобулин выросла на 66%

ФАС согласовала повышение цены на иммуноглобулин человека противостолбнячный, необходимый для экстренной профилактики столбняка. Стоимость выросла на 66%.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала повышение цены в 2,2 раза на иммуноглобулин человека противостолбнячный производства китайской компании Sichuan Yuanda Shuyang Pharmaceutical Co. Согласно документам ФАС, цена повышена по постановлению правительства № 1771 от 30.10.2020 из-за возникшего дефицита препарата.

Антимонопольный орган ссылается на заключение Росздравнадзора № 02-73644/20 от 21.12.2020, где говорится об отсутствии поступления иммуноглобулина человека противостолбнячного в гражданский оборот с 2016 года, а также о дефектуре из-за ценообразования на препарат.

Цена повысится только на раствор для внутримышечного введения, 100 МЕ/мл, 2,5 мл с 1551,71 до 2570,82 руб. за упаковку. Стоимость раствора для внутримышечного введения 100 МЕ/мл, 5 мл осталась прежней – 2 164,86 руб.

На проблему нехватки препарата в октябре 2020 года обратил внимание директор института общественного здоровья Первого МГМУ И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

Поставщик китайского препарата ТД «Аллерген» еще летом 2019 года подал в Комиссию Минздрава по формированию лекарственных перечней заявление об исключении противостолбнячного иммуноглобулина из ЖНВЛП. Тогда представитель ТД «Аллерген» пояснила, что зарегистрированная стоимость лекарства меньше его себестоимости.

При зарегистрированной цене 1551,71 руб. на границе при ввозе препарата после всех таможенных процедур поставщик платил за него 2100 руб. Поставщик пояснил, что для продолжения поставок препарата в Россию его стоимость надо зафиксировать на уровне 30 долл.

Елена Калиновская

pharmvestnik