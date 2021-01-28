Доля личных визитов медпредов в декабре снизилась до 84%

Структура мультиканального продвижения лекарственных препаратов немного скорректировалась на фоне роста количества зарегистрированных новых случаев коронавирусной инфекции. Личные визиты к врачам в декабре прошлого года снизились, доля коммуникаций по телефону увеличилась.

Доля личных встреч медицинских представителей среди всех их контактов с врачами в декабре 2020 года незначительно сократилась по сравнению с ноябрем и составила 84%. На фоне роста заболеваемости коронавирусом в конце прошлого года увеличилась доля коммуникаций по телефону: до 9% против 7% в ноябре. Об этом свидетельствуют данные, приведенные компанией Ipsos (имеются в распоряжении «ФВ»).

Несмотря на отмеченные изменения позиций визитов как канала активности медицинских представителей, общая структура мультиканального продвижения лекарственных препаратов демонтирует определенную стабилизацию, начиная с августа 2020 года. В декабре доля всех диджитал-каналов составляла 41%, встречи с медицинскими представителями – 56%, доля офлайн-мероприятий не превышала 3%.

Компания Ipsos предоставила данные помесячных измерений в течение 2020 года, полученные онлайн-методом: март – 328 врачей, апрель – 280, май – 550, июнь – 273, июль – 373, август – 397, сентябрь – 327, октябрь – 363, ноябрь – 385, декабрь – 133. Мониторинг проводился в рамках измерений синдикативного проекта Promo «Мониторинг промоционной активности фармацевтических компаний» на основе данных из онлайн-панели врачей без экстраполяции на генеральную совокупность.

Шамиль Ахметзянов

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