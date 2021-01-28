Вакцина Pfizer/BioNTech нейтрализует штаммы COVID-19 из Британии и ЮАР

Вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, эффективна против новых штаммов коронавируса, которые были выявлены в Великобритании и ЮАР, сообщает германская BioNTech.

Она и ее американский партнер изложили результаты лабораторных исследований с использованием плазмы крови лиц, привитых от коронавируса в ходе третьей фазы клинических испытаний вакцины.

«Согласно исследованиям, проведенным Pfizer и медицинского отделения Техасского университета (UTMB), плазма крови привитых людей нейтрализовала штаммы SARS-CoV-2, появившиеся в результате мутации вируса в Великобритании и ЮАР», — говорится в сообщении BioNTech.

Ученые изучали плазму, взятую у 20 привитых человек, участвующих в III стадии продолжающихся клинических испытаний. Воздействие вакцины на «южноафриканский» штамм оказалось «незначительно слабее».

Ранее американская фармацевтическая компания Moderna сообщила, что разрабатывает вариант «бустерной» вакцины от коронавируса, который повышал бы иммунный ответ на штамм инфекции из ЮАР.

gxpnews