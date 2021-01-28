Eli Lilly, GSK и Vir Biotechnology испытают комбинацию своих препаратов от COVID-19

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly расширит исследование своего препарата от COVID-19 bamlanivimab, добавив тестирование комбинации с разработанным GSK и Vir Biotechnology моноклональным антителом VIR-7831 (также известным как GSK4182136). Bamlanivimab уже разрешен Управлением по лекарствам и продуктам США (FDA) к экстренному использованию. Это первый случай, когда тестируется комбинация моноклональных антител, разработанных разными компаниями. Американская фармацевтическая компания Eli Lilly расширит исследование своего препарата от COVID-19 bamlanivimab, добавив тестирование комбинации с разработанным GSK и Vir Biotechnology моноклональным антителом VIR-7831 (также известным как GSK4182136). Bamlanivimab уже разрешен Управлением по лекарствам и продуктам США (FDA) к экстренному использованию. Это первый случай, когда тестируется комбинация моноклональных антител, разработанных разными компаниями.

Комбинация препаратов будет испытываться у пациентов с легким и средним течением COVID-19.

В GSK профильному ресурсу Fierce Biotech пояснили, что оба препарата будут вводиться в одну руку последовательно, двумя инфузиями. В Eli Lilly рассчитывают, что коллаборация по VIR-7831 позволит разработать препарат для лечения как текущих, так и будущих штаммов COVID-19.

Параллельно Eli Lilly тестирует bamlanivimab в комбинации с собственным препаратом etesevimab. Компания 26 января сообщила о промежуточных результатах исследований на более чем 1 тысяче пациентов с COVID-19. Оказалось, что применение комбинации антител на 70% снижает риск госпитализации и смерти.

Bamlanivimab – это нейтрализующее антитело, направленное против спайкового белка SARS-CoV-2, предназначенное для блокирования прикрепления вируса и проникновения его в клетки человека. Bamlanivimab возник в результате сотрудничества между Eli Lilly и AbCellera c целью создания препарата для профилактики и лечения COVID-19. Bamlanivimab c ноября разрешен к экстренному применению для лечения COVID-19 в легкой и средней степени тяжести, а также у пациентов с высоким риском прогрессирования вирусной инфекции в тяжелую форму.

VIR-7831 представляет собой моноклональное антитело двойного действия, которое было выбрано для клинической разработки на основании его способности как блокировать проникновение вируса в здоровые клетки, так и очищать инфицированные клетки. В августе 2020 года GSK анонсировала старт II-III фаз исследований препарата.

Vir и GSK в апреле 2020 года объединились для совместной разработки и исследований препаратов от COVID-19, включая VIR-7831.

Американская биотехнологическая компания Regeneron также испытывает на эффективность от COVID-19 сыворотку REGN-COV2, представляющую собой комбинацию моноклональных антител Regeneron casirivimab и imdevimab. Препарат проходит III стадию испытаний.