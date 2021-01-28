С 1 февраля систему маркировки ждет новое испытание

В Союз профессиональных фармацевтических организаций входят три национальных дистрибьютора, поэтому проблемы движения лекарственной продукции по товаропроводящей цепочке мы знаем не понаслышке.

Введение «уведомительного режима» работы системы мониторинга позволило снять наиболее острые проблемы, связанные с блокировкой движения товара, которые возникли с августа 2020 года. Решение было правильное, хотя и несколько запоздалое. За три месяца введенных послаблений оператор ЦРПТ значительно доработал возможности системы. В свою очередь участники фармрынка продолжают отрабатывать схемы взаимодействия при передаче данных, к сожалению, большинство операций в значительной степени осуществляется в «ручном» режиме.

Хотелось бы отметить и тот факт, что многие участники не воспользовались уведомительным порядком, так как им удалось настроить все системы и их бесперебойное функционирование.

С 1 февраля возрастет нагрузка на систему МДЛП, и наши серьезные опасения связаны с работоспособностью системы в промышленном масштабе, при полноценной нагрузке. У нас возникает беспокойство, что работа система тестировалась не на промышленном, а на отдельном контуре.

Для обеспечения бесперебойной работы всех звеньев товаропроводящей цепи 9 отраслевых фармацевтических ассоциаций подготовили письмо-обращение в адрес Правительства РФ, профильных ведомств с предложением поэтапного плавного внедрения промышленного контура с подробным описанием всех этапов и сроков их реализации. Письмо было направлено в декабре 2020 года, однако реакции на него до сих пор не последовало.

Выход системы маркировки из уведомительного режима стал предметом дискуссии представителей фармацевтической индустрии в Торгово-промышленной палате 27 января в рамках заседания по теме: «Цифровая маркировка и система прослеживаемости товаров, проблемы и решения».

gxpnews