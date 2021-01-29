Рынок биоаналогов в США ожидает жесткая конкуренция

В 2021 году рынок биоаналогов в США ожидает серьезная конкуренция, об этом пишет аналитик Шон Макгоуэн из фармацевтической компании AmeriSourceBergen на сайте Pharmaphorum. Специалист отметил, что конкуренция на рынке таких препаратов усилилась еще в 2020 году.

Он указывает на то, что с тех пор, когда в апреле прошлого года компания MSD запустила препарат Ontruzant, рынок трастузумаба оказался самым конкурентным, поскольку пять биоаналогов препаратов конкурировали с оригинальным продуктом. На рынке пегфилграстима конкурируют четыре биоаналога, а на рынке инфликсимаба – три препарата.

«Мы ожидаем, что доля рынка продолжит расти до 2021 года в результате более широкого распространения [биоаналогов] среди поставщиков услуг и медицинских учреждений. Исследования показывают, что расходы могут снизиться почти на 30%, если потребление биоаналогов продолжится с текущими темпами», — пишет специалист.

Помимо этого, биоаналоги захватывают значительную долю рынков определенных препаратов. Так, например, Zarxio захватил более 50% доли рынка филграстима с момента его запуска, который произошел пять лет назад. Недавние прогнозы также показывают, что биоаналоги на трех ключевых рынках онкологических препаратов (бевацизумаб, трастузумаб и ритуксимаб) скоро побьют текущий рекорд рыночной доли.

Также рынок биоаналоговых препаратов в США может значительно расшириться. В марте 2020 года FDA расширило категорию биоаналогов, включив в него 90 дополнительных молекул. Это означает, что теперь существует больше методов лечения, которые могут служить оригинальными продуктами для создания на их основе биоаналогов.