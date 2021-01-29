Исследователи оценили эффективность вакцин и препаратов от новых штаммов SARS-CoV-2

Портал bioRxiv опубликовал исследования ученых, проверивших против новых штамов коронавируса вакцины компании Pfizer и моноклональных антител от Regeneron и Eli Lilly. Препарат последней не смог продемонстрировать должной эффективности в противостоянии британскому и южноафриканскому вариантам SARS-CoV-2.

Производители лекарственных средств по всему миру проводят испытания своих разработок, проверяя их способность противостоять новым более заразным вариантам коронавируса, обнаруженным на территории ЮАР и Великобритании. На сайте bioRxiv, где размещаются препринты статей в области биологии, были опубликованы исследования препаратов фармацевтических компаний Pfizer, Eli Lilly и Regeneron. Испытания были предварительными и еще не подверглись экспертной оценке.

Вакцина от COVID-19, разработанная фармацевтическим производителем Pfizer и компанией BioNTech, показала лишь небольшое снижение в эффективности против новых штаммов коронавируса, получивших названия D614G, N501Y и E484K. Исследование проведено Pfizer и учеными из Медицинского отделения Техасского университета (UTMB). В ходе него у пациентов, получивших вакцину, были взяты образцы крови. Тестирование проводилось с использованием коронавируса, выведенного методами генной инженерии. Как выяснилось, титры антител участников испытания снизились менее чем в два раза. Это говорит о том, что вакцина, скорее всего, сможет нейтрализовать новые штаммы вируса. Тем не менее результаты исследования имеют недостатки, поскольку в нем не были рассмотрены все мутации коронавируса, обнаруженные в ЮАР. По словам автора исследования и профессора в UTMB Пей-Ен Ши, ученые в настоящее время разрабатывают вирус с полным набором мутаций и ожидают получить результаты от этого примерно через две недели.

Несмотря на положительные результаты, Pfizer и BioNTech заявили о своей готовности принять соответствующие меры, если окажется, что их вакцина не способна защитить от нового варианта SARS-CoV-2.

Кроме того, были проведены лабораторные испытания лекарственных препаратов. Моноклональные антитела REGEN-COVTM, предназначенный для лечения COVID-19, от компании Regeneron Pharmaceuticals продемонстрировал частичную эффективность в борьбе с южноафриканским и британским штаммами коронавируса. Однако отмечается, что действенность casirivimab (касиривимаб), одного из моноклональных антител, входящих в состав препарата, оказалась значительно сниженной при противостоянии новым мутациям SARS-CoV-2.

В то же время аналогичный препарат, разработанный Eli Lilly, оказался бездейственен против него. Исследователи из Колумбийского университета, Национального института здравоохранения США и Regeneron обнаружили, что компонент bamlanivimab (бамланивимаб) потерял активность против британского и южноафриканского вариантов коронавируса. И даже комбинация bamlanivimab с JS016, моноклональным антителом от компании Shanghai Junshi Biosciences, не смогла показать успешные результаты.

Как REGN-COV2, так и bamlanivimab были одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для лечения пациентов с COVID-19.

Владимир Заболотских

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