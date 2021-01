Исследователи оценили эффективность вакцин и препаратов от новых штаммов SARS-CoV-2 » COVID-19 увеличит цены на аптечный бизнес в Великобритании В Великобритании половину подрядчиков могут ожидать увлечения средней цены на аптечный бизнес, следует из данных агентства Christie & Co. Это связано с «расширением профиля» аптек, снижением цен на них в прошлом году и высокой конкуренцией на рынке. Цены на аптечный бизнес в Великобритании вырастут в 2021 году, передает издание Сhemistanddruggist со ссылкой на данные аналитического агентства Christie & Co. По данным экспертов, аптеки «показали хорошие результаты» по сравнению с другими предприятиями во время пандемии COVID-19, при этом аналитики отметили увеличение продаж в этом секторе на 9,5% в 2020 году по сравнению с 2019 годом. По словам главы аптечного отделения Christie & Co Тони Эванса, с 2013 года наблюдался «довольно сильный рост» продаж аптечной недвижимости. Но в 2019 году цены упали на 3,6%, что уже в 2020 году привело к снижению цен на аптечный бизнес. Он также отметил, что роль аптек во время пандемии значительно возросла, это привело на рынок «людей, ищущих возможности». Он отметил, что 80% людей в этой области покупают бизнес впервые. «Мы наблюдаем большую активность и больше дискуссий с частными инвесторами, заинтересованными в этом секторе», – добавил он. «Повышенный аппетит покупателей» также привел к возвращению конкурентных торгов. В 2020 году на одну аптечную продажу в среднем приходилось от трех до четырех предложений, что ведет к более высоким ценам предложения в общем. В связи с таким успешным годом в области продаж аптек в Christie & Co предположили, что ослабление последнего национального локдауна «стимулирует дальнейшую торговую активность» в этом секторе в 2021 году, поскольку аптеки играют все более важную роль в развертывании вакцин против COVID-19. По словам Эванса, люди стали привыкать к новым реалиям и снова возвращаются к активным операциям в сфере покупок и продаж. Во время первого локдауна сделкам мешали государственная программа «Прерывания ссуд для бизнеса в связи с коронавирусом» (CBILS) и то, что профессиональные консультанты по сделкам работали на дому. Но в настоящий момент «у нас есть люди, желающие продавать, покупатели, желающие покупать, и банки, желающие финансировать, что должно обеспечить рост рынка в 2021 году», – считает Эванс. Николай Соколов

