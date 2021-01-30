Минздрав исключил из госреестра девять препаратов COVID-19 увеличит цены на аптечный бизнес в Великобритании » «Фармасинтез» вошел в первую десятку национального рейтинга «ТехУспех» Фармпроиводитель «Фармасинтез» занял седьмое место в основном рейтинге «ТехУспех» среди крупных компаний, набрав за 2020 год 12 позиций, сообщает компания. Также «Фармасинтез» вошел в топ-10 в номинации «быстрорастущие» и топ-20 в номинации «инновационные» рейтинга «ТехУспех-2020». Рейтинг «ТехУспех» формируется ежегодно с 2012 года и нацелен на поиск, мониторинг и продвижение перспективных быстрорастущих технологических компаний, которые обладают высоким потенциалом лидерства как на российском, так и на глобальном рынке. gxpnews