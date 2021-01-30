Первое в России производство фармсубстанции эноксапарина натрия потребует 100 млн рублей инвестиций «Фармасинтез» вошел в первую десятку национального рейтинга «ТехУспех» » Минздрав исключил из госреестра девять препаратов Министерство здравоохранения России приняло решения об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра ряда препаратов. Соответствующие документы опубликованы 29 января в государственном реестре лекарственных средств. В список вошли «Телфаст» (фексофенадин) и «Батрафен» (циклопирокс) производства Sanofi, «Орнидазол-веро» (орнидазол), «Мотилак» (домперидон), «Супреста» (микофенолата мофетил), «Рубида» (идарубицин) и «Нейромет» (идебенон) производства «ВЕРОФАРМ», «Оксациллин» (оксациллин) производства ОАО «Органика», «Патентекс Овал Н» (ноноксинол) производства Merz Pharma. Решения приняты на основании подачи заявления владельцем регистрационного удостоверения. gxpnews