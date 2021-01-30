Первое в России производство фармсубстанции эноксапарина натрия потребует 100 млн рублей инвестиций

Компания «Амеген» организует первое в стране производство фармсубстанции эноксапарина натрия для препаратов, применяемых в терапии сердечно-сосудистых заболеваний. Инвестиции в проект составят 100 млн рублей, из них 50 млн рублей – льготный кредит от Фонда развития промышленности (ФРП), обеспеченный гарантией корпорации МСП в размере 25 млн рублей. Запуск производства намечен на 2024 год, проектная мощность составит 240 кг субстанции в год. Компания «Амеген» организует первое в стране производство фармсубстанции эноксапарина натрия для препаратов, применяемых в терапии сердечно-сосудистых заболеваний. Инвестиции в проект составят 100 млн рублей, из них 50 млн рублей – льготный кредит от Фонда развития промышленности (ФРП), обеспеченный гарантией корпорации МСП в размере 25 млн рублей. Запуск производства намечен на 2024 год, проектная мощность составит 240 кг субстанции в год.

По словам генерального директора ООО «Амеген» Олега Макурина, прогнозный сценарий, основанный на данных международных исследовательских центров, предполагает, что стоимостный объем потребления инъекционных антикоагулянтов, в том числе эноксапарина, к 2024 году составит в России 6,3 млрд рублей. Для сравнения: в 2018 году это показатель находился на уровне 5,9 млрд рублей.

Сейчас проект проходит стадию отработки производства промежуточного продукта – гепарина сырца, необходимого для изготовления фармсубстанции. Приобретен участок земли, закуплено оборудование, ведутся ремонтные работы в помещениях и пусконаладка оборудования.

Производить гепарин начнут в 2021 году, а эноксапарин, по предварительным расчетам, в 2024 году. Проектная мощность по выпуску гепарина оценивается в 2,1 тонны в год, эноксапарина – 240 кг в год.

По данным «Амеген», в настоящее время препараты на основе эноксапарина натрия производятся в РФ из импортного сырья, а доля продуктов зарубежных производителей готовых лекарств доходит до 57%. По данным ГРЛС, эноксапарин в России производят «ФармФирма «Сотекс» (Эниксум), «Фармасинтез» (Кленикс), «Гротекс» (Квадрапарин-Солофарм), «Бинергия» (Эноксапарин-Бинергия), «Биокад» (Эноксапарин натрия), «Верофарм» (Анфибра).

Также в РФ зарегистрированы препараты Фленокс («Фармак», Украина), Гемапаксан (Italfarmaco) и Клексан (Sanofi).

Препараты с эноксапарином натрия входят в ЖНВЛП. Эноксапарин также рекомендован Минздравом для лечения от COVID-19 в числе возможных к назначению антитромботических препаратов.

ООО «Амеген», по данным СПАРК-Интерфакс, зарегистрировано в Белгородской области в декабре 2019 года. Компания на 100% принадлежит Александру Волынцу. Основным видом деятельности «Амеген» значится производство субпродуктов, не пригодных для употребления в пищу.