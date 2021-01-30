Суд отложил рассмотрение патентного дела «Биокада» против AstraZeneca

Суд по интеллектуальным правам (СИП) отложил до 15 марта 2021 года рассмотрение жалобы петербургской фармакологической компании «Биокад». Российский фармпроизводитель оспорил решение Роспатента, который отказался отменить патент шведской AstraZeneca, следует из информации о деле, размещенной в картотеке суда.

Для победы «Биокаду» требуется убедить суд в неочевидности изобретения AstraZeneca. По мнению экспертов, «Биокад» планирует занять нишу стоимостью свыше 2 млрд руб.

В июне 2020 года Роспатент не удовлетворил возражение российской компании «Биокад» против выдачи патента англо-шведской компании AstraZeneca, касающегося противоопухолевого препарата фулвестрант. Соответствующее решение опубликовано на сайте Федерального института промышленной собственности. В ноябре СИП принял к рассмотрению жалобу «Биокада».

gxpnews