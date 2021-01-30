Novavax заявила об эффективности своей вакцины от COVID-19 и его новых штаммов

По итогам III фазы исследований, проведенных в Великобритании, вакцина американской биотехнологической компании Novavax показала эффективность на уровне 89,3%. Около 50% случаев заражения после введения вакцины или плацебо пришлись на новый «британский» штамм коронавируса. В ЮАР, где больше 90% заражений пришлись на «южноафриканский» штамм, эффективность вакцины по промежуточным результатам достигла 60%. На создание вакцины Novavax получила $1,6 млрд от федерального правительства США. По итогам III фазы исследований, проведенных в Великобритании, вакцина американской биотехнологической компании Novavax показала эффективность на уровне 89,3%. Около 50% случаев заражения после введения вакцины или плацебо пришлись на новый «британский» штамм коронавируса. В ЮАР, где больше 90% заражений пришлись на «южноафриканский» штамм, эффективность вакцины по промежуточным результатам достигла 60%. На создание вакцины Novavax получила $1,6 млрд от федерального правительства США.

Исследование вакцины в Великобритании достигло первичной конечной точки – определенного числа людей с подтвержденным COVID-19, проявившимся не менее чем через семь дней после введения второй дозы вакцины или плацебо. В испытаниях приняли участие 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 84 лет.

COVID-19 обнаружен у 62 человек, из них 56 случаев пришлись на группу плацебо, что означает, что эффективность вакцины составила 89,3%. Из 62 случаев половина пришлась на новый «британский» штамм. Исходя из этого, эффективность вакцины против изначального штамма COVID-19 оказалась на уровне 95,6%, а «британского» – 85,6%.

Также Novavax сообщила результаты исследования фазы 2b, проведенного в Южно-Африканской Республике. Эффективность вакцины для ВИЧ-отрицательных людей составила 60%, для ВИЧ-положительных – 49,4%. В исследованиях с августа 2020 года приняли участие 4,4 тысячи человек, анализировались данные по 27 случаям заражений. На новый «южноафриканский» штамм коронавируса пришлось 92,6% случаев.

NVX-CoV2373 – это вакцина от COVID-19 на основе белковых субъединиц, содержащая спайковый белок SARS-CoV-2, полученный при помощи комбинации рекомбинантных наночастиц Novavax и запатентованного раствора Matrix-M на основе сапонина.

О двух успешных этапах клинических исследований своей вакцины американская фармацевтическая компания Novavax объявила 4 августа 2020 года, в сентябре компания приступила к III этапу тестирования экспериментальной вакцины против COVID-19 в Великобритании, в конце декабря объявила о начале набора добровольцев для КИ вакцины в США и Мексике, завершить набор компания планирует в середине февраля.

Федеральное правительство США 7 июля 2020 года выделило компании Novavax $1,6 млрд на завершение клинических разработок на поздних стадиях, создание массового производства и поставку 100 млн доз вакцины к концу 2020 года. В августе Novavax заявила о том, что намеревается произвести в Чехии 1 млрд доз своей вакцины-кандидата NVX-CoV2373 от COVID-19.