Экс-министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова объявлена в международный розыск

В Следственном управлении (СУ) СК РФ по Омской области сообщили о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении экс-министра здравоохранения региона Ирины Солдатовой. По данным ведомства, Солдатова «скрывается за границей», поэтому мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении нее избрана заочно и подозреваемая объявлена в международный розыск.

По данным местных СМИ, дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) возбудили еще в ноябре 2020 года, однако информация об этом появилась только сейчас. Помимо Солдатовой, фигурантами также являются руководители Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области Виктор Бабиков и другие должностные лица. Известно, что в ноябре в дирекции прошла проверка УФСБ по Омской области.

По версии следствия, Солдатова, Бабиков и иные лица «организовали подготовку документов и заключение государственных контрактов с аффилированными коммерческими организациями на поставку медицинского оборудования по явно завышенной стоимости, в том числе в рамках освоения бюджетных средств, выделенных Омской области на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции». В результате ведомству был причинен материальный ущерб на сумму более 105 млн рублей.

Ирина Солдатова была назначена министром здравоохранения Омской области в апреле 2020 года. Она сменила Дмитрия Вьюшкова, который покинул пост после того, как губернатор региона Александр Бурков назвал предпринимаемые ведомством меры по сдерживанию коронавирусной инфекции недостаточными. «Завтра у нас будет новый министр здравоохранения. Тот, который будет принимать оперативные решения, чтобы мы могли остановить распространение эпидемии на территории региона», – заявил тогда Бурков и следом назначил на должность министра Солдатову, которая была его советником.

Однако уже в октябре 2020 года после инцидента с двумя бригадами скорой помощи, которые доставили двоих пожилых пациентов с симптомами COVID-19 к зданию министерства из-за нехватки мест в больницах, Солдатова была уволена. На смену ей пришел Александр Мураховский, ранее возглавлявший больницу скорой медицинской помощи №1. Он стал широко известен после того, как в больницу после отравления был госпитализирован оппозиционер Алексей Навальный.