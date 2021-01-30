Эффективность вакцины Novavax составила 89% против существующих штаммов коронавируса

Компания Novavax объявила о 89%-ной эффективности своей вакцины от COVID-19, доказавшей свою действенность не только против изначального штамма, но и высококонтагиозных вариантов SARS-CoV2, обнаруженных в Великобритании и ЮАР. Однако препарат оказался неактивным среди ВИЧ-позитивных участников.

Вакцина от COVID-19 американской фармацевтической компании Novаvax доказала эффективность в 89,3% случаев и смогла выработать иммунитет у участников к новым штаммам коронавируса. Об этом стало известно из пресс-релиза производителя, сообщающего о результатах фазы III клинических испытаний, проведенных в Великобритании совместно со специальной правительственной рабочей группой и ЮАР.

Согласно полученным данным, эффективность против исходного штамма SARS-CoV2 составила 95,6%, и 85,6% против так называемого B. 1.1.7, нового, более заразного варианта коронавируса, обнаруженного в Великобритании.

Между тем исследование фазы IIb в ЮАР, более 90% участников которого были заражены новым южноафриканским штаммом, показало 60%-ную эффективность вакцины среди участников. Важным фактором оказалось наличие ВИЧ у добровольцев, поскольку действенность прививки составила всего 49,4% среди участников, зараженных вирусом иммунодефицита человека.

По словам исполнительного директора Novavax Стэнли Эрка, это первая вакцина, продемонстрировавшая высокую клиническую эффективность не только против первоначального штамма SARS-CoV2, но и быстро распространяющихся британской и южноафриканской мутаций вируса.

Novavax, получившая на разработку вакцины около 1,6 млрд долл. от государственной программы Warp Speed, сообщила, что сначала подаст заявку на одобрение в британский регулятор. Как утверждается, весь процесс может занять около двух-трех месяцев, так как испытания еще не были завершены. В фазе III исследования приняли участие 15 тыс. человек, 4 тыс. из них – люди в возрасте от 65 лет.

Министерство предпринимательства Великобритании заявило, что распространение вакцин производителя начнется во второй половине этого года.

Кроме того, на днях стало известно, что вакцина компании Pfizer оказалась лишь немного менее эффективной против новых штаммов коронавируса в соответствии с предварительными результатами испытания.

Владимир Заболотских

pharmvestnik