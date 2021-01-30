Вакцина против COVID-19 от J&J показала среднюю эффективность в 66%

Вакцина от COVID-19 американского производителя Johnson & Johnson оказалась эффективна на 66%. При этом в разных странах препарат показал разные результаты, от 72% в США до 57% в Южной Африке, где обнаружен новый штамм коронавируса.

Вакцина от коронавируса компании Johnson & Johnson показала эффективность в 66%, об этом свидетельствует пресс-релиз, опубликованный на сайте компании по итогам III фазы клинических исследований под названием ENSEMBLE. Испытания прошли в разных странах на трех континентах, в них приняли участие 44 тыс. человек.

В разных странах вакцина показала разные результаты. В США они оказались на уровне 72%, в Латинской Америке — 66%, а в Южной Африке – 57%. При этом во всех регионах препарат оказался способен предотвращать тяжелые случаи COVID-19 в 85% случаев.

На следующей неделе J&J планирует запросить разрешение на использование препарата в чрезвычайных ситуациях в FDA, пишет Reuters. Американские эксперты считают, что новая вакцина облегчит кампанию по вакцинации в США, несмотря на то что она показывает худшие результаты в регионе, где обнаружен новый штамм коронавируса.

«Южно-африканский» штамм все еще редко встречается в США, и, очевидно, мы хотели бы видеть более высокую эффективность. Но важна не столько общая эффективность, сколько, в частности, эффективность против тяжелых случаев, которые могут потребовать госпитализации и привести к летальному исходу», — прокомментировал результаты исследования специалист по политике в области здравоохранения профессор Питсбургского университета Валид Геллад.

В отличие от вакцин от Pfizer и Moderna, вакцина J&J не требует повторной прививки через несколько недель после первой и не нуждается в хранении в замороженном состоянии. Это делает ее хорошим кандидатом для использования в частях света со слабой транспортной инфраструктурой и недостаточным количеством холодильных складов, отмечает Reuters.

В середине января стало известно, что вакцина J&J может вызывать длительный иммунный ответ в организме. Согласно результатам испытания, опубликованным в медицинском журнале New England Journal of Medicine, более чем у 90% участников исследования были обнаружены нейтрализующие антитела в течение 29 дней после получения прививки.

Николай Соколов

pharmvestnik