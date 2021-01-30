РФПИ готова предоставить ЕС 100 млн доз вакцины «Спутник V» во II квартале

После регистрации Европейским регулятором вакцины «Спутник V» РФПИ может поставить в Евросоюз 100 млн доз вакцины «Спутник V». EMA заявило, что пока не получило заявки на регистрацию препарата в Европе.

После завершения основной части массовой вакцинации в России РФПИ может предоставить Европейскому Союзу 100 млн доз вакцины «Спутник V» для 50 млн человек во II квартале 2021 года. Это станет возможным при условии ее одобрения Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом сообщил РФПИ в Twitter.

«Спутник V» зарегистрирован в 15 странах, и документы были представлены на рассмотрение EMA, сообщает РФПИ.

EMA несколько раз заявляло, что пока не получило от разработчиков «Спутник V» заявки на регистрацию препарата в Европе. 26 января об этом рассказала исполнительный директор агентства Эмер Кук. Она отметила, что взаимодействие EMA и разработчиков ограничивалось научными консультациями.

«Я должна очень ясно сказать, что при том, что были контакты относительно российской вакцины, и мы были бы рады иметь возможность дать на нее наше заключение, на данный момент мы еще не получили заявки», – передает ее слова швейцарское новостное агентство Swissinfo.

20 января РФПИ сообщил, что подал заявку на регистрацию «Спутника V» в ЕС. В фонде отметили, что процесс постепенной экспертизы начнется в феврале.

Также РФПИ сообщал о подаче заявки на получение разрешения на экстренное применение (EUА) вакцины «Спутник V» в ЕС в конце декабря. Гендиректор фонда Кирилл Дмитриев говорил о том, что на 19 января намечен первый этап получения разрешения.

При этом официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер в начале января также заявлял, что российский производитель не подавал заявку на сертификацию своего препарата в ЕС, но отметил, что европейский медицинский регулятор поддерживает контакты с российской компанией.

Фото: sputnikvaccine.com

Елена Сидорова

Николай Соколов

pharmvestnik