Разработчики вакцины «Спутник Лайт» рассказали о «запуске» препарата в феврале

Разработчики вакцины «Спутник V» сообщили о том, что однокомпонентная доза их вакцины станет доступной с февраля. Минздрав разрешил Центру им. Гамалеи провести клинические исследования вакцины «Спутник Лайт». Они начались 8 января, а завершить их планируется 31 декабря 2021 года.

Разработчики российской вакцины «Спутник V» заявили в Twitter о том, что облегченная версия препарата, которая требует одной дозы для введения, «будет запущена» в феврале. Таким образом они прокомментировали результаты испытаний вакцины от J&J, которая также вводится с помощью одной инъекции.

«Мы также запустим однокомпонентную вакцину в феврале — мы назвали ее «Спутник Лайт», — говорится в сообщении.

Средняя эффективность вакцины от J&J составила 66%. При этом препарат показал разные результаты в разных странах. В США его эффективность составила 72%, в Латинской Америке — 66%, а в Южной Африке – 57%. При этом во всех регионах препарат оказался способен предотвращать тяжелые случаи COVID-19 в 85% случаев.

В начале января появилась информация о том, что российский Минздрав разрешил Центру им. Гамалеи провести клинические исследования вакцины «Спутник Лайт». Они начались 8 января, а завершить их планируется 31 декабря 2021 года.

«Спутник Лайт» способен стать эффективным временным решением для многих стран, находящихся на пике заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и стремящихся спасти как можно больше жизней своих граждан. При этом для российского рынка вакцина «Спутник V» продолжит оставаться основным вакцинным препаратом, используемым для масштабной вакцинации населения», — заявил по этому поводу глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее, в декабре прошлого года, директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал о том, что устойчивый иммунитет от применения облегченной версии «Спутника V» будет формироваться в течение трех недель и сохраняться на протяжении около 3—4 месяцев.

Николай Соколов

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