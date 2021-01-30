Верховная рада Украины запретила регистрировать российскую вакцину от коронавируса

Украина готова регистрировать вакцины без данных о клинических испытаниях при условии, что они уже зарегистрированы в США, Великобритании, Швейцарии, Японии и ряде других государств и что этот препарат не был разработан в России.

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект об ускоренной регистрации вакцины против коронавируса. Документ в том числе запрещает регистрацию в стране вакцин, разработанных в России. Об этом сообщается на портале Рады.

Законом регулируется возможность госрегистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для профилактики COVID-19, клинические испытания которых не завершены, при определенных условиях. В частности, под обязательство заявителя завершить программу клинических испытаний в течение согласованного периода.

Решение о госрегистрации принимается, в частности, если:

имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний, отдельных фаз клинических исследований вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов;

разрешение на экстренное применение было предоставлено компетентным органом США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, КНР, Индии или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского союза в соответствии с национальным законодательством страны предоставления разрешения или Европейского союза, или если препарат преквалифицирован ВОЗ;

такое лекарственное средство не было «разработано в государстве, признанном в установленном порядке государством-агрессором».

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге заявил, что российскую вакцину в стране регистрировать не будут. Он отметил, что вакцинация будет происходить «исключительно безопасными вакцинами, которые прошли все стадии клинических испытаний и уже зарегистрированы во многих странах мира».

«Также есть вторая крайность. Когда другая политическая сила устроила настоящую истерию по поводу регистрации российской вакцины «Спутник V». Сразу могу сказать – никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет», – подчеркнул Степанов.

8 декабря руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург и глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук провели встречу, в ходе которой обсуждалась возможность технологического трансфера и запуска производства на территории Украины российской вакцины «Спутник V».

6 октября Медведчук заявил, что сделал прививку «Спутник V». Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал не верить заявлениям политиков, которые уже привились российской вакциной, а ждать вакцину, которую пообещал Евросоюз. Президент России Владимир Путин 6 октября сообщил, что существует возможность поставок российской вакцины от коронавируса Украине, для этого необходимо наличие запроса от Киева.

Фото: ru.depositphotos.com

Елена Сидорова

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