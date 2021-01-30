Компания Servier признана лучшим работодателем Европы 2021 года

Международная фармацевтическая компания Servier стала лучшим работодателем 2021 года (Top Employer 2021) в шести странах (Бельгии, Греции, Испании, Италии, Португалии и Франции) и получила статус лучшего работодателя Европы 2021 года (Top Employer Europe 2021).

Этот статус присваивает международная организация Top Employers Institute (Институт лучших работодателей), которая уже на протяжении 30 лет оценивает заслуги компаний в области управления персоналом.

Top Employers Institute проводит сертификацию компаний на основе результатов исследования лучших практик в сфере управления персоналом. Исследование охватывает шесть основных направлений работы с персоналом и включает более 20 аспектов, таких как стратегия управления талантами, рабочая среда, найм новых сотрудников, обучение и профессиональное развитие, программы корпоративного благополучия, многообразия и вовлеченности.

В Servier подчеркивают: «Для группы компаний и ее филиалов по всему миру управление персоналом и привлечение новых сотрудников являются стратегическим приоритетом, отражающим ценности компании. Полученный статус подтверждает эффективность кадровой политики группы и укрепляет имидж Servier как работодателя в глазах сотрудников и кандидатов».

«Мы очень гордимся получением статуса «Лучшего работодателя Европы 2021 года», – заявил главный исполнительный вице-президент по персоналу группы Servier Николя Бутс. – Это награда за непрерывное развитие программ в области управления персоналом и поддержку корпоративной культуры, а также признание выдающихся качеств наших сотрудников, вносящих вклад в трансформацию группы, для которой стремление к терапевтическому прогрессу для удовлетворения потребностей пациентов сегодня особенно сильно».

«Несмотря на то, что прошлый год был непростым и, безусловно, оказал влияние на деятельность компаний по всему миру, компания Servier показала, как важно проявлять заботу о своих сотрудниках, – добавил генеральный директор Top Employers Institute Дэвид Плинк. – Мы рады огласить результаты этого года и поздравляем организации, которые получили статус лучшего работодателя в рамках программы Top Employers Institute».

Servier была признана лучшим работодателем в разных странах мира, в частности, благодаря 24 наградам, полученным в 2020 году. «Эти достижения отражают как стремление группы предложить сотрудникам уникальный опыт работы, так и усилия HR-команд по поддержанию взаимодействия в текущих беспрецедентно непростых условиях», – заключили в компании.

Материал партнера: Servier

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