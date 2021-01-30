Европейские власти проинспектируют фабрики AstraZeneca на фоне сокращения поставок вакцин

Бельгийские власти проведут инспекицию фабрики британской компании AstraZeneca, которая расположена в стране. Также проверки будут проводиться в других странах Европы на фоне снижения поставок вакцин. Кроме того, Евросоюз намерен ограничить экспорт вакцины Pfizer, производимой в ЕС, в Великобританию.

Бельгийское Федеральное агентство по медицинским продуктам и продуктам здравоохранения (FAGG) сообщило, что власти Евросоюза попросили его проверить завод AstraZeneca в Бельгии. FAGG сообщило, что ЕС попросил проверить объемы выпуска продукции, передает Reuters. Производственные проблемы на этом заводе вызвали масштабное сокращение поставок в Европу, добавляет издание.

FAGG также сообщило Reuters, что инспекция посетит производственные площадки в других странах. Точная причина проверки не сообщается.

Ранее AstraZeneca сообщала, что из-за производственных проблем сократит поставки своих вакцин против коронавируса в Европу в первом квартале текущего года на 60%. Комиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес сообщила, что ЕС будет контролировать экспорт вакцин, произведенных в пределах ЕС.

Через несколько дней заместитель председателя Еврокомиссии Дубравка Шуица опровергла это заявление. «Никто ничего не будет блокировать, мы хотим только иметь прозрачность и четкость по вопросу производства и доставки вакцин, которые производятся в ЕС», – сказала она.

В то же время, согласно информации The Independent, ЕС все же может ограничить экспорт произведенных в Европе вакцин Pfizer в Великобританию. В письме президента Совета Европы Шарля Мишеля указано, что Евросоюз может пойти на этот шаг, если переговоры с AstraZeneca не приведут к «удовлетворительному решению».

Причиной конфликта стало то, что AstraZeneca гарантировала поставки своей вакцины в Великобританию, одновременно задержав поставки в ЕС, отмечает The Independent. Компания утверждает, что контракт с Евросоюзом был подписан позже.

Николай Соколов

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