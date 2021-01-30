Промежуточный результат эффективности вакцины Novavax против «африканского» штамма составил 60%

Вакцина от COVID-19 компании Novavax показала слабую эффективность против нового штамма коронавируса, обнаруженного в ЮАР. Согласно промежуточным результатам, она составила 60%. Против британского штамма препарат показал эффективность в 85,6%.

Эффективность вакцины NVX- CoV2373 американской фармацевтической компании Novаvax против новых штаммов коронавируса оказалась ниже в сравнении с изначальным штаммом. Согласно результатам фазы III клинических испытаний препарат доказал эффективность против исходного штамма SARS-CoV2 95,6%. Однако исследование фазы IIb в ЮАР, более 90% участников которого были заражены новым южноафриканским штаммом, показало только 60%-ную эффективность. А среди ВИЧ-положительных добровольцев действенность вакцины составила всего 49,4%.

Против против так называемого B. 1.1.7, нового, более заразного варианта коронавируса, обнаруженного в Великобритании, эффективность составила 85,6%. В целом компания Novavax объявила о 89%-ной эффективности своей вакцины от COVID-19.

Вакцина, разработанная фармацевтическим производителем Pfizer и компанией BioNTech, показала эффективность в 95%. Против новых штаммов коронавируса она показала лишь небольшое снижение в эффективности, следует из исследования, опубликованного на портале bioRxiv. Также стало известно, что моноклональные антитела REGEN-COVTM, предназначенные для лечения COVID-19, от компании Regeneron Pharmaceuticals продемонстрировали частичную эффективность в борьбе с южноафриканским и британским штаммами коронавируса. Аналогичный препарат, разработанный Eli Lilly, оказался бездейственен против него.

Остальные разработчики вакцин надеются, что их препараты справятся с новыми штаммами коронавируса, но подтвержденных данных об этом нет.

Фото: twitter.com/novavax

Ринат Васбеев

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