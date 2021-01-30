Промежуточный результат эффективности вакцины Novavax против «африканского» штамма составил 60%

Вакцина от COVID-19 компании Novavax показала слабую эффективность против нового штамма коронавируса, обнаруженного в ЮАР. Согласно промежуточным результатам, она составила 60%. Против британского штамма препарат показал эффективность в 85,6%.
Эффективность вакцины NVX-
Против против так называемого B. 1.1.7, нового, более заразного варианта коронавируса, обнаруженного в Великобритании, эффективность составила 85,6%. В целом компания Novavax объявила о 89%-ной эффективности своей вакцины от COVID-19.
Вакцина, разработанная фармацевтическим производителем Pfizer и компанией BioNTech, показала эффективность в 95%. Против новых штаммов коронавируса она показала лишь небольшое снижение в эффективности, следует из исследования, опубликованного на портале bioRxiv. Также стало известно, что моноклональные антитела REGEN-COVTM, предназначенные для лечения COVID-19, от компании Regeneron Pharmaceuticals продемонстрировали частичную эффективность в борьбе с южноафриканским и британским штаммами коронавируса. Аналогичный препарат, разработанный Eli Lilly, оказался бездейственен против него.
Остальные разработчики вакцин надеются, что их препараты справятся с новыми штаммами коронавируса, но подтвержденных данных об этом нет.
Фото: twitter.com/novavax
Ринат Васбеев
pharmvestnik