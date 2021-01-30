Разработчики «Спутника V» получат деньги на разработку новой вакцины и лекарств от COVID-19

Минздрав согласовал государственное задание Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи на 2021 год. Документ включает разработку новой вакцины и двух лекарственных препаратов против COVID-19. «ФВ» разобрался, сколько может стоить создание новых лекарств из средств федерального бюджета.

Центр Гамалеи начинает разработку новой вакцины против COVID-19

В новой вакцине для профилактики COVID-19 будет использована принципиально другая технология по сравнению с вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). В государственном задании учреждения на 2021 год указано, что новый иммунобиологический препарат будет создан с использованием вирусоподобных частиц, или VLP (от англ. virus-like particles).

Что представляет собой вакцина, которую хочет разработать Центр Гамалеи, «ФВ» писал ранее.

Работы по созданию новой вакцины и окончание работ запланированы на 2021 год, следует из раздела 2.3 «Выполнение экспериментальных научных разработок» документа. В текущем году должен быть выполнен определенный объем работ 11 экспериментальных научных разработок. Как следует из государственного задания, объем каждой из них должен быть одинаков.

Предоставление субсидии из федерального бюджета для выполнения государственного задания и размер указаны в соглашении Минздрава и подведомственного Центра Гамалеи № 056-03-2020-127.

Размер субсидии на выполнение всех экспериментальных научных разработок в 2021 году определен Минздравом в 274 457 тыс. руб., следует из приложения 3 соглашения. Исходя из количества экспериментальных разработок, которые включены в государственное задание, на разработку новой вакцины из средств федерального бюджета может быть выделено около 25 млн руб.

Разработка двух новых препаратов для лечения и профилактики COVID-19

Государственное задание Центра Гамалеи на 2021 год содержит сведения и о разработке двух новых лекарственных препаратов.

Первый – препарат на основе синтетического ненуклеотидного ингибитора протеазы коронавируса. Его разработка и выпуск запланированы на 2021–2023 годы. Новый препарат предназначен для лечения COVID-19, указано в разделе 2.1 государственного задания.

Субсидии из средств федерального бюджета на эти виды работ в 2021 году запланированы в размере 494 514 тыс. руб. Всего в раздел 2.1 «Проведение прикладных научных исследований» включено 12 работ. Исходя из количества, стоимость разработки этого препарата может составлять более 41 млн руб.

Второе разрабатываемое Центром Гамалеи лекарство может быть использовано и для профилактики, и для лечения COVID-19. Препарат представляет собой блокатор рецептора ACE2, с помощью которого коронавирус проникает внутрь клеток. Ранее «ФВ» писал о механизме действия подобного препарата, клинические исследования которого идут в России с июня 2020 года.

Сведения о разработке лекарства включены в раздел 2.3 государственного задания Центра Гамалеи. Исходя из соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета № 056-03-2020-127, стоимость экспериментальной разработки может составлять около 25 млн руб. Работы запланированы на два года и должны закончиться в 2022 году.

«ФВ» направил запрос в пресс-службу Минздрава с просьбой уточнить верность расчета стоимости разработки препаратов и вакцины. Также «ФВ» попросил уточнить, какие конкретно действия по разработке войдут в эти суммы.

Елена Воронина

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