Teva возобновит поставки винкристина в Россию

Препарат «Винкристин-Тева» будет ввезен в Россию в апреле этого года. Компания приостанавливала его поставки в том числе из-за низкой отпускной цены. В декабре прошлого года ФАС согласовала повышение цены на препарат, что позволило вернуть его на российский рынок.

Израильская компания Teva возобновляет поставки в Россию противоопухолевого препарата «Винкристин-Тева». Первая партия поступит в апреле 2021 года, следует из сообщения компании, поступившего в «ФВ».

В пресс-службе Teva уточнили, что возобновление поставок стало возможным благодаря перерегистрации предельной отпускной цены на препарат в связи с его дефицитом на рынке. Такой порядок повышений цен на дефицитные препараты был утвержден в конце прошлого года постановлением правительства №1771. Ранее «ФВ» подробно описал принцип действия такого механизма перерегистрации.

В компании объясняли, что поставки «Винкристин-Тева» в Россию стали экономически нецелесообразными из-за применения правила «третий лишний» и ценообразования на препараты. По информации Teva, последняя поставка препарата была в июле 2020 года.

После перерегистрации отпускная цена увеличилась в 2,8 раза на препарат с дозировкой 1 мг/2 мл — до 608,64 руб. за упаковку, а с дозировкой 1 мг/1мл — в 2,4 раза, до 358,03 руб. Цену также увеличили и на винкристин производства российской компании «Верофарм». Она выросла на 21% — до 153,42 руб. за упаковку.

При этом ФАС не сразу согласовала увеличение стоимости винкристина. В первый раз, когда заявление на перерегистрацию подали Teva и НМИЦ Блохина, антимонопольная служба заявляла об отсутствии дефицита препарата.

Маргарита Грошева

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