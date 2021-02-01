Servier и MiNA объявили о сотрудничестве в области лечения неврологических заболеваний

Международная фармацевтическая компания Servier и MiNA Therapeutics, пионер в применении технологии активации РНК, объявили о запуске совместного научно-исследовательского проекта, направленного на поиск и разработку терапевтических средств на основе короткой активирующей РНК (каРНК) для лечения неврологических заболеваний.

В рамках этого сотрудничества будет использована платформа каРНК компании MiNA Therapeutics, с помощью которой планируется выявить новые потенциальные терапевтические решения для восстановления нормальной функции клеток у пациентов с неврологическими заболеваниями. Компания Servier будет отвечать за проведение доклинических и клинических исследований наиболее перспективных препаратов-кандидатов и получит права на коммерциализацию лекарственных средств, созданных в результате этого сотрудничества. В соответствии с условиями соглашения MiNA Therapeutics получит аванс и выплату за эксклюзивную работу над определенными неврологическими мишенями. Впоследствии MiNA будет иметь право на получение выплат и отчислений по мере реализации этапов разработки и исследований, регистрации и коммерциализации лекарственных препаратов.

«В настоящее время арсенал терапевтических возможностей для лечения генетически обусловленных нейродегенеративных заболеваний ограничен, — заявил руководитель подразделения неврологии и иммунологии компании Servier Росс Джегго. — Инновационный подход компании MiNA Therapeutics к активации экспрессии генов с помощью короткой активирующей РНК открывает впечатляющие возможности для разработки новых терапевтических средств для этой категории пациентов. Мы рады объединить усилия с коллегами из MiNA, применяя их уникальный подход к восстановлению клеточной функции в неврологии — одной из приоритетных терапевтических областей для Servier.

«Совместная работа с компанией Servier, признанным лидером рынка лекарственных препаратов для лечения заболеваний ЦНС, позволит нам оценить возможности для применения нашей платформы не только по текущим показаниям, связанным с заболеваниями печени, но и в новой, крайне востребованной терапевтической области, — отметил генеральный директор компании MiNA Роберт Хабиб. — Наряду с данными нашего первого клинического исследования по обоснованию применения каРНК для лечения злокачественных новообразований, наш совместный проект в области нейродегенеративных заболеваний подтвердит потенциал этой технологии как перспективного метода терапии и откроет новый путь к лечению заболеваний, ранее не поддававшихся медикаментозной терапии».

Материал партнера: Servier

pharmvestnik