В Белгородской области открывают производство субстанции антикоагулянтов из Перечня ЖНВЛП

Белгородская компания «Амеген» получила займ на 50 млн руб. для запуска производства гепарина и эноксапарина натрия. Антикоагулянты начали применять для лечения осложнений от коронавируса, в октябре препараты начали массово скупать в аптеках. По решению ФАС у шести производителей гепарин натрия подорожал на 150–200%, эноксапарин натрия – на 10–25%.

Белгородское ООО «Амеген» (Старый Оскол) открывает производство субстанции гепарина и эноксапарина натрия, которые прежде в России не выпускались. О дефиците этих МНН из Перечня ЖНВЛП сообщалось в октябре. Субстанция применяется для препаратов по лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Фонд развития промышленности (ФРП) выделяет OOO «Амеген» займ на 50 млн руб. АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) предоставила гарантию на сумму 25 млн руб. в качестве обеспечения займа. Общий бюджет проекта составляет 100 млн руб., сообщает сайт МСП.

«Основным конкурентным преимуществом нашего продукта, по сравнению с аналогами, будет высокая степень локализации производства на территории РФ», – отметил генеральный директор ООО «Амеген» Олег Макурин. По его словам, объем потребления инъекционных антикоагулянтов, к которым относится эноксапарин, в России к 2024 году составит 6,3 млрд руб., по итогам 2018 года – 5,9 млрд руб.

В настоящее время проект находится на стадии отработки производства промежуточного продукта – гепарина сырца, необходимого для изготовления фармацевтической субстанции эноксапарин натрия. Приобретен участок земли с производственными помещениями на территории бывшей промзоны, закуплено оборудование, проводятся ремонтные работы помещений, пусконаладка оборудования, идет набор персонала.

Запуск производства по выпуску гепарина намечен на 2021 год, эноксапарина – на 2024 год. Проектная мощность по выпуску гепарина составляет свыше 2,1 тонны в год, эноксапарина – 240 кг в год.

В октябре 2020 года РБК сообщал со ссылкой на Минздрав об ажиотажном спросе на раствор для инъекций на основе эноксапарина натрия. Тогда же ФАС одобрила повышение цены на антикоагулянты шести производителей. Гепарин натрия подорожал на 150–200%, эноксапарин натрия – на 10–25%.

Эноксапарин натрия выпускается в России под торговыми марками: «Клексан», «Кленикс», «Анфибра», «Фленокс нео», «Гемапаксан», «Эниксум», «Эноксапарин-Бинергия», «Квадрапарин®-СОЛОфарм», «Эноксапарин натрия». С началом эпидемии препараты на основе этого вещества стали также применять для лечения осложнений от коронавируса.

В декабре первый замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб сообщил, что в первом квартале 2021 года будет удвоено производство гепарина на Московском эндокринном заводе, а в январе начнется производство эноксапарина натрия.

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