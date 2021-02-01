Производители и дистрибьюторы оценили упрощенный режим маркировки лекарств

1 февраля завершается действие части упрощений, которые введены в рамках уведомительного режима в лекарствах, напомнил участникам рынка оператор проекта — Центр развития перспективных технологий. Отменится правило «15 минут», когда можно было двигать лекарства через 15 минут после подачи сведений в систему. До 1 июля еще действует упрощение для приемки препаратов. Для аптек и больниц ничего не меняется — они подают данные в систему и могут сразу продавать или использовать лекарства. Это предусмотрено постановлением правительства 1779 от 2.11.2020.

«Мы видим повышение компетенций отрасли при работе с маркированными лекарствами, — подчеркнул руководитель товарной группы «Фарма» Егор Жаворонков. — Если сравнивать с октябрем, число ошибок снизилось в 2 раза, а обращений в техподдержку в последние две недели января в полтора-два раза по сравнению с первыми неделями ноября. А больницы и аптеки все же предпочитают стандартные схемы: уведомительный режим в январе больницы использовали в 0,3% случаев, аптеки — менее 3%. Оператор со своей стороны повысил производительность системы, документы обрабатываются в среднем за 7-8 минут».

За последние три месяца создан ситуационный центр, переформатирована работа клиентской службы, проанализированы типичные ошибки участников оборота для их минимизации, модифицировано взаимодействие с АИС Росздравнадзора при вводе лекарств в оборот (позволяет ускорить ввод лекарств в оборот). С ведущими компаниями проведен эксперимент по строгой прослеживаемости, а 25 января для фармкомпаний доступно нагрузочное тестирование.

«Группа компаний «Р-Фарм» все это время регистрировала в системе МДЛП операции с маркированными препаратами, передавала отчетность о полном движении маркированных упаковок, — отметила руководитель отдела технологических проектов «Р-Фарм» Виктория Немиткина. — С 1 февраля мы продолжим работать в этом же режиме, регистрируя все операции в соответствии с требованиями постановления Правительства 1556».

Она также добавила, что предложенная схема 702 в период уведомительного и упрощенного порядка работы с МДЛП способствовала решению ряда проблем. «По многим ошибкам нам не приходилось обращаться в техническую поддержку, так как мы смогли их устранить собственными силами», — подчеркнула представитель компании.

«Уведомительный порядок работы системы маркировки, введенный правительством в начале ноября, несомненно внес свою лепту: он разрешил ряд серьезных технических вопросов и позволил разгрузить систему, что в конечном счете способствовало повышению стабильности работы СМДЛП, — поделилась директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям по странам ЕАЭС компании Servier Яна Котухова. — Вместе с другими участниками рынка мы ведем открытый и конструктивный диалог с ЦРПТ по всем возникающим вопросам, в том числе по доступу к аналитическим данным по каждой пачке. Получение этой информации даст производителям возможность отслеживания всей цепочки поставок лекарственных препаратов в режиме реального времени для более эффективного планирования, а также мониторинга запросов пациентов к производителю по вопросам качества. Кроме того, полагаем, что в среднесрочной перспективе важно обсудить необходимость схем 702/703, поскольку их применение не позволяет полноценно использовать данные на стороне производителей, таким образом девальвируя одну из главных задач системы маркировки — обеспечение прослеживаемости лекарственных препаратов и доступа к данным».

Яна Котухова выразила надежду, что «выход из уведомительного порядка с 1 февраля не повлияет на эффективность системы маркировки и возможность обеспечения бесперебойного движения товаров в товаропроводящей цепи».

«Краснодарский завод инфузионных растворов «Стеритек» начал готовиться к маркировке до того, как она стала обязательной, — рассказала директор компании Анна Доставалова. — Еще в 2019 году мы оснастили производство техническим решением интегратора «ТрекМарк», отработали каждый процесс нанесения и считывания контрольных идентификационных знаков. Сейчас продукция стабильно маркируется кодами «Честный Знак».

«Фармдистрибьютор «Ирвин» работает с маркированным товаром с октября 2019 года, все процессы у нас отлажены, — заявил генеральный директор компании Михаил Степанов. — На сегодня уже практически все препараты идут с маркировкой. Несмотря на то, что в ноябре-декабре у нас были рекордные отгрузки, упрощенный режим по 702 схеме позволил не снижать скорости складских процессов. Правилом «15 минут» мы не пользовались, поэтому с 1 февраля в нашей работе ничего не поменяется. При этом мы ожидаем, что, когда маркировка заработает в полную силу, у недобросовестных игроков не останется возможностей для перепродажи товара по «серым» схемам».

«Уведомительная система нас практически не коснулась, все операции и подачу документов мы производили в обычном режиме, — подчеркнула заместитель директора по производству фармацевтической компании «Бинергия» Инна Филюгина. — Со складов по заявкам коммерсантов отпускалось ровно то количество препаратов, которое было заказано. Все операции мы стараемся производить заранее — подобный подход минимизирует разные издержки. Хочется сказать, что с нашей стороны работа с системой практически отлажена, есть полное понимание как с ней работать в дальнейшем. Кроме того, за последнее время нам удалось завершить внедрение 1С:ERP, которая помогла организовать оперативное управление всеми этапами производства, включая обязательную маркировку лекарственных препаратов. У нас ускорилось оформление заказов на производство, налажен оперативный контроль за остатками лекарственных препаратов и сырья на складе».

«По итогам уведомительного режима мы отмечаем значительные изменения в работе службы технической поддержки оператора, — сообщил руководитель направления мониторинга движения готовой продукции STADA в России и СНГ Артем Селянский. — Наши запросы обрабатываются с более высокой скоростью, в целом качество обратной связи значительно выросло в сравнении с тем, как это было еще 1,5-2 месяца назад. Мы ожидаем, что эти и другие предпринятые оператором усилия позволят индустрии максимально комфортно перейти к новому режиму работы системы».

Материал партнера: ЦРПТ

pharmvestnik