Вакцина от AstraZeneca зарегистрирована в Евросоюзе

Еврокомиссия предоставила условное регистрационное удостоверение вакцине от COVID-19, разработанной британской AstraZeneca. Это третья вакцина, зарегистрированная в Евросоюзе.

Еврокомиссия выдало условное регистрационное удостоверение вакцине против коронавируса от британской компании AstraZeneca, об этом говорится на официальном сайте медицинского регулятора EMA. До этого европейское медицинское агентство дало препарату положительную рекомендацию.

На сайте EMA указано, что вакцина подходит в том числе и для вакцинации пациентов старше 55 лет, несмотря на недостаточное количество данных. Тем не менее, эксперты EMA полагают, что вакцина сможет обеспечить защиту этой категории населения. Специалисты опираются на то, что такие пациенты показывают хороший иммунный ответ в «опытах с другими вакцинами».

На прошлой неделе немецкие эксперты из Постоянного комитета по вакцинации при Немецком институте Роберта Коха заявили, что вакцину от AstraZeneca не стоит давать людям старше 65 лет.

«Из-за незначительного числа участников исследования в возрастной группе 65 и более лет нельзя сделать вывод об эффективности и безопасности [вакцины] для пожилых людей. Таким образом, эта вакцина в настоящее время рекомендована… только для лиц в возрасте 18–64 лет», — приводит комментарий экспертов CNN.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала одобрение вакцины в Twitter, указав на необходимость выполнения контракта на поставку в Европу вакцин от AstraZeneca.

«Мы только что одобрили вакцину AstraZeneca для рынка ЕС после положительной оценки от EMA. Я ожидаю, что компания поставит 400 млн доз, как было указано в договоренностях [с Евросоюзом]», — говорится в ее сообщении.

В конце января фон дер Ляйен заявляла, что AstraZeneca готова поставить в Евросоюз на 9 млн доз вакцины больше, чем предлагала ранее, а также начать поставки на неделю раньше, передает Reuters. На прошлой неделе «ФВ», сообщал, что AstraZeneca сократит поставки вакцин в Европу на 60%. Это вызвало недовольство руководства Евросоюза, которое приняло решение ограничить вывоз вакцин, произведенных в Европе, из стран ЕС.

Николай Соколов

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