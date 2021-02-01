«Спутник V» одобрен в Тунисе и Гвинее

Власти Туниса выдали разрешение на использование российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization), сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Разрешение будет действовать на территории республики в течение одного года.

Вакцину одобрили после изучения представленного производителем досье, а также проведенных Национальной лабораторией по контролю за лекарственными средствами, Национальным центром фармацевтического надзора и экспертами в области вирусологии и токсикологии разносторонних тестов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

Ранее Минздрав Туниса сообщал о закупке 2 млн доз вакцины от нового коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech.

Кроме того, РФПИ объявил о регистрации «Спутника V» Национальным управлением фармацевтики и лекарственных средств Республики Гвинея. Вакцина зарегистрирована в рамках ускоренной процедуры на основании данных клинических исследований «Спутник V» в России.

20 января РФПИ сообщил, что подал заявку на регистрацию «Спутника V» в ЕС. В фонде отметили, что процесс постепенной экспертизы начнется в феврале. EMA несколько раз заявляло, что пока не получило от разработчиков «Спутник V» заявки на регистрацию препарата в Европе. 26 января исполнительный директор агентства Эмер Кук рассказала, что взаимодействие EMA и разработчиков ограничивалось научными консультациями.

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») Владимир Путин объявил 11 августа. По данным РФПИ, уже более 1,5 млн человек вакцинированы препаратом «Спутник V».

Фото: twitter.com/sputnikvaccine

Елена Сидорова

pharmvestnik