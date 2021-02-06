Вторую российскую вакцину против COVID-19 зарегистрировали за рубежом

Туркменистан, где официально нет коронавируса, стал первой зарубежной страной, зарегистрировавшей российскую вакцину «ЭпиВакКорона», разработанную НЦ «Вектор». 18 января в этой стране зарегистрировали «Спутник V».

Туркменистан официально зарегистрировал для использования вакцину против новой коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанную государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Об этом сообщается на портале Роспотребнадзора. 18 января в Туркменистане зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V».

«Туркменистан стал первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину «ЭпиВакКорона» после Российской Федерации, и первой страной в Центральной Азии, официально одобрившей использование вакцины «Спутник V» на своей территории, и вошел в десятку зарегистрировавших ее государств», — пишет государственная газета Туркменистана «Золотой век». Отмечается, что после выдачи регистрационного свидетельства на вакцину разрешается закупка и использование этого препарата в стране.

При этом, по официальным данным, в Туркменистане не было зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19.

В октябре прошлого года глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пожилым и людям с хроническими заболеваниями лучше прививаться вакциной от «Вектора». Она не вызывает аллергических реакций, так как это синтетический препарат на основе искусственно полученных частиц коронавируса, в котором нет белка животного происхождения. К ее масштабному выпуску планируется приступить с февраля 2021 года, а для массовой вакцинации она будет доступна с марта.

22 января премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 2 млрд руб. научному центру «Вектор» на производство вакцины «ЭпиВакКорона». Эти деньги пойдут на выпуск свыше 2 млн доз вакцины и поставку препарата в регионы.

Регистрационное удостоверение вакцине «ЭпиВакКорона» Минздрав России выдал 13 октября.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

Елена Сидорова

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