ВОЗ предостерегла от использования вакцины Moderna во время беременности

ВОЗ сообщила, что вакцину от COVID-19 компании Moderna не стоит использовать беременным женщинам, если только польза от вакцинации не будет существенно превышать риски. Ранее такое предупреждение было выпущено в отношении вакцины Pfizer.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала ознакомительный документ, согласно которому вакцинировать беременных препаратом от компании Moderna стоит только в случае, если польза от вакцинации «не перевешивает потенциальные риски вакцины».

Организация отмечает, что для оценки безопасности вакцин для беременных доступно очень мало данных. Поэтому вакцинацию стоит проходить только женщинам с высоким риском заражения SARS-CoV-2, таким как медицинские работники и имеющим сопутствующие заболевания, которые повышают риск развития тяжелой формы COVID-19.

Портал FDAnews сообщает, что ранее в январе ВОЗ выпустила такие же рекомендации для вакцины Pfizer и BioNTech. Организация советовала беременным женщинам не использовать препарат в связи с отсутствием данных для оценки рисков.

Ранее в январе Комитет по безопасности вакцин ВОЗ сообщал, что не зафиксировал связь между вакцинами Pfizer и BioNTech и увеличением смертности среди пожилых пациентов.

«Имеющаяся информация не подтверждает роль вакцины в зарегистрированных смертельных исходах. В связи с этим комитет считает, что баланс пользы и риска BNT162b2 остается благоприятным для пожилых людей и не предлагает в настоящее время пересмотра рекомендаций по безопасности этой вакцины», – указано на сайте комитета ВОЗ.

Также в январе ВОЗ сообщала, что следующий год пандемии коронавируса может быть еще более тяжелым, чем предыдущий, во многом из-за новых и более опасных штаммов COVID-19.

Николай Соколов

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