Продукция Orion Pharma стала доступна на PharmaSpace

Фармацевтическая компания Orion Pharma и интернет-платформа прямых контактов и контрактов между производителями и фармритейлом PharmaSpace объявили о сотрудничестве в области поставок продукции в аптечные сети.

Основной логистический партнер PharmaSpace – фармоператор ГК «Сантэнс» обеспечивает сборку и доставку препаратов Orion Pharma в аптеки. Для заказа уже доступна востребованная таблетированная форма метилпреднизолона.

«Сложившаяся в мире ситуация активно меняет структуру спроса и формат поставок, – прокомментировал начало сотрудничества коммерческий директор Orion Pharma в России Сергей Секретарев. – Следуя требованиям времени и запросам отрасли, мы стремимся больше использовать современные интернет-инструменты, которые помогут повысить доступность наших препаратов для потребителей».

«Все больше крупных активных международных фармпроизводителей налаживают свои связи и поставки напрямую с аптечными сетями России через PharmaSpace, – отметил генеральный директор компании «Лекарственная экосистема», оператора PharmaSpace, Герман Иноземцев. – Эффект виден практически мгновенно. Это и индекс дистрибуции во многих регионах страны и районах больших городов, и гораздо более быстрая и полная информация о продвижении продукции в коммерческом секторе лекарственного обеспечения. Мы очень гордимся тем, что международная компания Orion отметила эти возможности и теперь будет использовать сильные стороны проекта для развития успеха в розничном секторе российского фармацевтического рынка. Наши аптечные сети по всей стране подтвердили высокий интерес российского покупателя к качественной и современной продукции этого финского фармгиганта».

Orion Corporation более 60 лет поставляет лекарства в Россию. Компания занимает лидирующую долю на фармацевтическом рынке Финляндии, является крупнейшим производителем лекарственных препаратов для Северной Европы и значимым поставщиком жизненно важных лекарственных средств, в том числе и в страны СНГ. В портфель компании входят дженерики и собственные оригинальные препараты, применяемые в кардиохирургии, анестезиологии и реанимации, гинекологии, а также для регидратации и лечения болезни Паркинсона.

Материал партнера: ГК «Сантэнс»

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