Дочерняя компания «Фармстандарта» вложит 20,6 млн рублей в производство техники для инфекционного контроля

Компания «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов» (ТЗМОИ, входит в группу «Фармстандарт-медтехника») намерена вложить 20,6 млн рублей в расширение производства техники для инфекционного контроля. Производство локализовано на территории ОЭЗ «Технополис «Москва» в Печатниках. ТЗМОИ планирует увеличить производственные мощности на 15%. Компания «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов» (ТЗМОИ, входит в группу «Фармстандарт-медтехника») намерена вложить 20,6 млн рублей в расширение производства техники для инфекционного контроля. Производство локализовано на территории ОЭЗ «Технополис «Москва» в Печатниках. ТЗМОИ планирует увеличить производственные мощности на 15%.

«Предприятие выпускает стерилизаторы, дезинфекционно-моечное оборудование, установки для обеззараживания медицинских отходов и прочую технику для инфекционного контроля. На площадке ОЭЗ в Печатниках с 2015 по 2019 год компания успешно провела первый этап локализации производства. В этом году предприятие планирует приступить ко второму этапу, вложив 20,6 млн рублей», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В компании «Фармстандарт-медтехника» рассказали Vademecum, что АО «ТЗМОИ» планирует закупку новых металлообрабатывающих станков и средств автоматизации. Также в компании отметили, что намерены снизить зависимость от поставок деталей и комплектующих из-за границы, что стало особенно актуально в условиях пандемии COVID-19.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев отметил, что с расширением производства появится 30 новых рабочих мест. В 2020 году ТЗМОИ поставил более 300 единиц оборудования для дезинфекции и стерилизации в медучреждения, в том числе в больницы, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией.

По данным СПАРК-Интерфакс, АО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов» было основано в 1993 году в Москве. Компания занимается производством медицинских инструментов и оборудования, завод на 100% принадлежит АО «Фармстандарт». Выручка компании за 2019 год составила 716 млн рублей, чистая прибыль – 66,6 млн рублей.

В январе 2021 года научно-производственное объединение «Пента Групп», которое на 100% принадлежит экс-директору АО «Фармстандарт-Томскхимфарм» и владельцу ряда фармкомпаний Павлу Смачкову, также объявило, что вложит 1,69 млрд рублей в организацию производства расходных материалов для аппаратов искусственной вентиляции легких, инфузионных устройств и контейнеров для сбора крови в ОЭЗ «Технополис «Москва». Мощность производства оценивается в 1,4 млн фильтров и 480 тысяч контуров в год, запуск завода намечен на 2023 год.

Фото: mos.ru

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