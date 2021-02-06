Экс-министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова отрицает обвинение в превышении полномочий

Бывший министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова заявила, что уголовное дело в отношении нее «сфабриковано». Так она ответила на просьбу местного издания «БК55.ru» прокомментировать ее заочный арест по делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По данным Следственного управления СК РФ по Омской области, бывшая чиновница находится в своей квартире в Дубае и не является на вызовы следователя, в связи с чем арестована Куйбышевским районным судом Омска заочно.

«Все сфабриковано непрофессионально и безграмотно, с нарушениями», – заявила Солдатова, пообещав предоставить СМИ более подробный комментарий, после того как «будет готова».

В региональном управлении СК изданию «Омск здесь» сообщили, что следствию известно, где находится обвиняемая. «Ирина Солдатова находится в Дубае. Мы об этом знаем, и она это не скрывает. <…> В международный розыск Солдатова была объявлена, поскольку этого требует Уголовно-процессуальный кодекс, когда человек добровольно не является на неоднократно направленные вызовы следователя», – пояснили в ведомстве.

По данным СМИ, дело в отношении Солдатовой было возбуждено в ноябре 2020 года, но информация об этом появилась 29 января 2021 года, после того как Солдатова была объявлена в международный розыск и арестована судом заочно. По версии следствия, Солдатова совместно с другим фигурантом дела – руководителем Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области Виктором Бабиковым – «организовали подготовку документов и заключение государственных контрактов с аффилированными коммерческими организациями на поставку медицинского оборудования по явно завышенной стоимости, в том числе в рамках освоения бюджетных средств, выделенных Омской области на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции». В результате ведомству был причинен материальный ущерб на сумму более 105 млн рублей.

В ходе судебного заседания по мере пресечения в отношении обвиняемой следователь заявил, что Солдатова заключала госконтракты «с известными ей коммерческими организациями, такими как «Инфомед», «Линкос МК», «Уникхелз», «Ньюмедтех», «Никмед».

Ирина Солдатова стала министром здравоохранения Омской области в апреле 2020 года, до этого она занимала пост советника губернатора региона Алесандра Буркова. Однако уже в октябре 2020 года после инцидента с двумя бригадами скорой помощи, которые доставили двоих пожилых пациентов с симптомами COVID-19 к зданию министерства из-за нехватки мест в больницах, Солдатова была уволена. На смену Солдатовой пришел Александр Мураховский, ранее возглавлявший больницу скорой медицинской помощи №1. Он стал широко известен после того, как в больницу после отравления был госпитализирован оппозиционер Алексей Навальный.