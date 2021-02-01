Правительство одобрило расширение полномочий Росздравнадзора по изъятию медизделий

Правительство РФ одобрило поправки в 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», регламентирующие право Росздравнадзора принимать решения об изъятии фальсифицированных, недоброкачественных медицинских изделий и их уничтожении, а также обращаться в суд с исками о принудительном исполнении таких решений. Профильный законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Правительство РФ одобрило поправки в 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», регламентирующие право Росздравнадзора принимать решения об изъятии фальсифицированных, недоброкачественных медицинских изделий и их уничтожении, а также обращаться в суд с исками о принудительном исполнении таких решений. Профильный законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Законопроект предполагает внесение поправок в ст. 38 и ст. 86 323-ФЗ, касающихся обращения медизделий и полномочий Росздравнадзора. В частности, в закон будет внесена обязанность владельцев фальсифицированных, недоброкачественных или контрафактных медизделий оплачивать расходы на изъятие из обращения некондиционной продукции, а не только на ее уничтожение.

В свою очередь регулятор получит право обращаться в суд с исками о принудительном исполнении решений об изъятии фальсифицированных, недоброкачественных медицинских изделий и их уничтожении.

В случае одобрения поправок Правительство РФ утвердит порядок изъятия Росздравнадзором некондиционных медизделий, которые не проходят в качестве вещдоков по уголовным или административным делам.

Как указано в пояснительной записке, изменения вносятся, чтобы обеспечить «оперативное изъятие контрафактной, недоброкачественной, фальсифицированной продукции медицинской промышленности, в том числе из учреждений здравоохранения, за счет нарушителей».

Минздрав РФ разработал поправки в 323-ФЗ в марте 2019 года по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой. Тогда предполагалось, что Росздравнадзор получит полномочия по взысканию через суд компенсации расходов на изъятие и хранение недоброкачественных или фальсифицированных медицинских изделий.

В июле 2020 года ведомство представило Порядок уничтожения фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных медицинских изделий, изъятых в ходе обнаружения нарушений при их обращении. В соответствии с документом, такие медизделия будут подлежать уничтожению либо по решению суда, либо по решению Росздравнадзора или его территориальных органов.

В соответствии с действующей редакцией закона, фальсифицированные и недоброкачественные медицинские изделия подлежат изъятию и последующему уничтожению или вывозу с территории России, а контрафактные – изъятию и уничтожению. Вывоз медизделий из страны должна произвести компания, которая их ввезла, а расходы на уничтожение должен компенсировать владелец медизделий.