Как пандемия повлияла на евразийский фармацевтический рынок?

Я бы выделил 3 волны COVID-19, которые повлияли на фармацевтический рынок Казахстана.

Первый этап

Докоронавирусные ожидания, которые в большей степени начались со 2 квартала 2020 года. Они были основаны на неполной информации, полученной от разных стран, где произошла вспышка COVID-19. В соответствии с этим, в марте 2020 года, мы наблюдали необычайно высокие продажи, вызванные в большей степени беспокойством. Казахстан, на мой взгляд, принял правильную позицию, когда в период неопределенности решил ввести жесткий локдаун. Это привело к тому, что обороты на фармацевтическом рынке снизились примерно на 40-50% практически по всем сегментам в апреле-мае, и это было больше обусловлено тем, что население приобретало препараты только по острой необходимости.

Второй этап

Второй этап произошел уже как следствие вспышки инфекции, пик которой пришелся на вторую половину июня и июля. В этот период мы увидели резкий всплеск в продаже иммуномодуляторов, антибиотиков, антикоагулянтов, жаропонижающих и других препаратов. Однако, данный всплеск не был связан с обычными сезонными заболеваниями, в результате чего возникла нехватка продуктов на рынке. Игроки рынка столкнулись с нехваткой препаратов для устранения симптомов простуды и кашля, поскольку обычный период для лекарств подобного типа – сентябрь-октябрь. В этот период государство решило предоставить разовый ввоз препаратов, используемых для лечения COVID-19, и мы не владеем информацией о том, какое количество препаратов было ввезено в страну.

Третий этап

Третий этап — пост-пиковая коронавирусная фаза, когда наблюдается ежесуточная выявляемость до 1000 больных. На этом этапе мы видим, что даже при такой выявляемости, данный факт не так сильно влияет на розничный рынок, как это было в июне-июле. Кроме того, закрытие учебных заведений, а также соблюдение карантинных мер, привели к тому, что обычные вирусные сезонные были отмечены на низком уровне. Это, в свою очередь, привело опять же к снижению продаж, всех иммуномодулирующих, жаропонижающих, антибактериальных и других препаратов, как для взрослых, так и для детей.

По моим ожиданиям, в 1 квартале 2021 года стандартные сезонные препараты продолжат отрицательную тенденцию, и лишь со второго полугодия я прогнозирую восстановление рынка. В этот период ожидается стабильность, либо небольшой прирост в продажах препаратов, предназначенных для лечения хронических заболеваний, таких как кардиологические, алиментарные и другие заболевания подобного типа. Кроме того, предполагаю, что, в связи с отсутствием давления на ценовое регулирование и в целом стремления людей к ведению более здорового образа жизни, будет продолжаться стремительный прирост продаж на биоактивные добавки (БАДы), содержащие Омегу-3, витамин D3 и прочее.

Галимжан Кожаканов, глава представительства в Республике Казахстан, АО «Сандоз Фармасьютикалс д.д.» выступит докладчиком на Евразийском Фармацевтическом Форуме, который состоится 2-4 марта 2021 в онлайн формате.

gxpnews