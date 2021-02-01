Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Армении

Министерство здравоохранения Армении зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Решение об одобрении вакцины было принято указом министерства здравоохранения республики на основании данных фазы III клинических исследований в России без проведения дополнительных исследований.

«Сегодня мы объявляем об одобрении препарата министерством здравоохранения Армении, благодаря которому в стране начнется вакцинация граждан с использованием одной из лучших в мире вакцин против коронавируса. Рассчитываем, что наше сотрудничество поможет обеспечить защиту здоровья людей и приблизить отмену ограничений, введенных в связи с коронавирусом», — отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Вакцина «Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.

gxpnews