НАНОЛЕК стала лидером номинации «быстрорастущие компании» рейтинга «Техуспех»-2020

Биофармацевтическая компания НАНОЛЕК второй год подряд заняла первое место в номинации «быстрорастущие компании» рейтинга «Техуспех»-2020, сообщает компания.

Основными критериями оценки рейтинга являются размер компании, инновационность и новизна продуктов, интеллектуальная собственность, которой обладает компания, степень востребованности продукции на экспортных рынках. По сравнению с результатами рейтинга 2019 года НАНОЛЕК улучшил свои позиции в двух категориях — в основном рейтинге («крупные компании»), поднявшись с 12 на 6 место, а также в категории «экспортный потенциал», переместившись с 24 на 18 место.

«Получить новости о победе во время объявленной пандемии вдвойне приятно – мы сумели обеспечить своевременное производство и поставки лекарственных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции, а также продолжили работу по усилению позиций компании на российском и международном фармацевтическом рынке. Благодарим экспертный совет за высокую оценку деятельности компании НАНОЛЕК. Занять высшую строчку в рейтинге «ТехУспех» — почетно, держим курс на дальнейшее укрепление позиций отечественной фармацевтики», — отметил генеральный директор компании Михаил Некрасов.

Ранее НАНОЛЕК получила регистрационное удостоверение от министерства здравоохранения Белоруссии на инактивированную вакцину для профилактики полиомиелита «Полимилекс». Соответствующее удостоверение было выдано компании 15 декабря 2020 года сроком на пять лет.

gxpnews