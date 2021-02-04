Делегация представителей Минпромторга РФ, Минздрава, «ГИЛС и НП» и фармкомпаний посетила Узбекистан

Заместитель директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Елена Денисова, начальник управления инспектирования производства лекарственных средств и экспертизы «ГИЛС и НП» Наталья Чадова, технический директор по надлежащей дистрибьюторской практике «ГИЛС и НП» Вячеслав Горячкин, а также представители Минздрава и фармацевтических компаний посетили на прошлой неделе Узбекистан и провели переговоры о сотрудничестве в фармотрасли между двумя странами, сообщает «ГИЛС и НП».

В ходе трехдневного визита делегация посетила научно-производственный фармацевтический кластер Tashkent Pharma Park, провела встречи с руководителями дистрибьюторских компаний Узбекистана, побывала на производственных площадках местных фармкомпаний.

«Для нас, как российского GMP-инспектората, осуществляющего проверку зарубежных производственных фармкомпаний, посетить с ознакомительным визитом зарубежную производственную площадку и пообщаться с иностранными GMP-инспекторами – особый ценный опыт. Мы уже знакомы с коллегами из Узбекистана – они принимали участие в IV Всероссийской GMP-конференции в 2019 году в Светлогорске. Уверена, что мы и дальше продолжим реализацию совместных проектов как в сфере образования и обмена опытом, так и в области инспектирования», – отметила Наталия Чадова.

Представители российской стороны обсудили возможное сотрудничество с руководством Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана и Государственным центром экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники Узбекистана.

«Мы рады, что имеем возможность возобновить наши деловые поездки и очные встречи с руководителями зарубежных фармацевтических предприятий и представителями иностранных регуляторов. Ничто не заменит личного общения и возможности посетить производственные площадки очно, а не с помощью технических средств связи, пусть самых современных и высокотехнологичных», – отметила Елена Денисова.

В течение последних трех лет в Узбекистан было экспортировано 255 МНН, что соответствует 346 торговым наименованиям. За первые три квартала 2020 года объем экспорта лекарственных средств в Узбекистан составил 58,6 млн упаковок, что на 6,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В денежном выражении экспорт лекарств за данный период вырос на 60,8% до 3,44 млрд руб.

gxpnews