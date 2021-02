«Сбер Еаптека» стала единственным владельцем интернет-аптеки Piluli.ru Делегация представителей Минпромторга РФ, Минздрава, «ГИЛС и НП» и фармкомпаний посетила Узбекистан » Директором по информационным технологиям STADA в РФ и СНГ стал Александр Самородов Должность директора по информационным технологиям в России и СНГ немецкого фармпроизводителя STADA с 1 февраля перешла Александру Самородову, сообщает компания. Ранее он занимал должность руководителя IT-отдела в российском подразделении компании Alcon. «Я искренне рад, что к нашей команде присоединяются такие высокопрофессиональные лидеры, как Александр. Убежден, что его впечатляющий опыт и лидерский потенциал поможет вывести качество IT поддержки на новый уровень, что позволит STADA занять самые высокие позиции на рынке», — заявил вице-президент по финансам, IT и развитию бизнеса STADA в России и СНГ Денис Богомолов. Более 20 лет Александр Самородов отвечал за различные направления в информационных технологиях и системах, а также за цифровизацию в ведущих компаниях фармацевтического и FMCG сектора: AstraZeneca, Abbott, GlaxoSmithKLine, Hewlett Packard, Procter&Gamble. Он руководил внедрением разнообразных IT систем как в России, так и масштабировал передовые IT-решения для других рынков, имеет опыт внедрения инновационных проектов, а также проектов по слиянию и разделению компаний. Александр Самородов окончил Московскую государственную академию приборостроения и информатики по специальности «инженер приборостроения», а также получил степень Executive MBA в Стокгольмской школе экономики. Преподает модуль управления IT в программе MBA PricewaterhouseCoopers. gxpnews