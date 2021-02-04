«Сбер Еаптека» стала единственным владельцем интернет-аптеки Piluli.ru

«Сбер Еаптека» стала единственным владельцем интернет-аптеки Piluli.ru, обнаружил «ФВ». Ранее обеими организациями владела кипрская компания AMSELE LIMITED.

«Сбер Еаптека» стала владельцем 100% доли в интернет-аптеке Piluli.ru (юрлицо — ООО «ПарусИнвест»). Ранее «Сбер Еаптеке» принадлежала лишь 0,01% компании, а 99,9% — кипрской компании AMSELE LIMITED. Ей же принадлежит 81,8% самой «Сбер Еаптеки». Ранее источник «ФВ» предполагал, что «Сбер Еаптека» начнет выводить активы из офшоров с целью сделать структуру ее собственников более прозрачной.

Смена владельца Piluli.ru

Изменения о доле «Сбер Еаптеки» в Piluli.ru внесены в ЕГРЮЛ 28 января. Ранее компании принадлежало лишь 0,01% «Пилюль», а остальные 99,9% интернет-аптеки находились в собственности кипрской компании AMSELE LIMITED. Именно этой компании принадлежит 81,2% (ранее 100%) доли в «Сбер Еаптеке».

К совладельцам «Сбер Еаптеки» присоединилась еще одна кипрская компания. С 2014 года 100% интернет-аптеки принадлежали AMSELE LIMITED, но 15 января 2021 года 18,1% доли в организации перешли во владение другой кипрской компании — ANESTOZO LIMITED.

Теперь «Сбер Еаптека» является владельцем 100% доли в Piluli.ru.

Структура собственников «Сбер Еаптеки»

Обе компании — «Сбер Еаптека» и «Пилюли» изначально зарегистрированы на Антона Буздалина — генерального директора «Сбер Еаптеки». Затем владельцем обеих организаций стала кипрская компания. В 2014 году 100% владельцем «Еаптеки» (сейчас «Сбер Еаптека») стала кипрская компания AMSELE LIMITED. Позже, в 2016 году, к AMSELE LIMITED перешли и 99,9% «Пилюль».

По информации источника «ФВ», знакомого с ходом сделки между «Сбером» и «Еаптекой», после покупки интернет-ресурса банком владельцы «Сбер Еаптеки» собирались выводить активы из кипрских офшоров с целью сделать структуру собственников более прозрачной. Ранее она состояла из цепочки кипрских компаний.

«ФВ» направил запрос в «Сбер Еаптеку.

Piluli.ru («Пилюли») — крупный российский портал о лекарствах и товарах для здоровья. В ассортименте интернет-аптеки более 50 тыс. препаратов. Сайт также предоставляет своим клиентам возможность онлайн-консультации с фармацевтами, следует из сайта интернет-аптеки.

Руслан Мавлиханов

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