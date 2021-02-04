Horizon за $3,1 млрд приобретает разработчика препаратов от аутоиммунных заболеваний Viela Bio

Ирландская биофармацевтическая компания Horizon Therapeutics (Horizon) объявила о соглашении по покупке американской биотехнологической компании Viela Bio (Viela). Компания занимается исследованиями и разработкой методов лечения тяжелых воспалительных и аутоиммунных заболеваний. Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca согласилась отказаться от своих 26,7% акций в Viela. Ирландская биофармацевтическая компания Horizon Therapeutics (Horizon) объявила о соглашении по покупке американской биотехнологической компании Viela Bio (Viela). Компания занимается исследованиями и разработкой методов лечения тяжелых воспалительных и аутоиммунных заболеваний. Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca согласилась отказаться от своих 26,7% акций в Viela.

В соответствии с соглашением, Horizon приобретет все акции, находящиеся в обращении Viela, по цене $53 за каждую, стоимость акционерного капитала Viela таким образом достигает $3,05 млрд.

Ожидается, что сделка будет закрыта к концу первого квартала 2021 года.

Horizon переходят препараты Viela, находящиеся на стадии разработки или уже одобренные Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) и применяющиеся при терапии аутоиммунных заболеваний.

Ирландской компании перейдет препарат Uplizna (inebilizumab-cdon), используемый для лечения оптикомиелита – редкого аутоиммунного заболевания, поражающего зрительный нерв, спинной мозг и ствол головного мозга, что приводит к потере зрения и параличу. В июне 2020 года препарат был одобрен FDA.

Кроме того, Horizon переходит проходящий II стадию КИ гибридный белок VIB4920, предназначенный для блокирования фактора, участвующего во многих аутоиммунных и воспалительных заболеваниях, моноклональные антитела для лечения аутоиммунных заболеваний VIB7734 (проходит II стадию КИ по показанию «системная красная волчанка») и VIB1116 (старт I фазы исследований ожидается к середине 2021 года).

Пакет акций в Viela (почти 27%) принадлежал англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Компания согласилась продать его Horizon, получив после закрытия сделки от $760 до $780 млн.

Horizon Therapeutics основана в 2005 году. Изначально компания занималась разработкой препаратов для лечения артрита и воспалительных заболеваний, теперь специализируется на исследовании, разработке и коммерциализации лекарственных средств, удовлетворяющих критические потребности людей, страдающих не только ревматическими, но и редкими заболеваниями. Выручка Horizon за 2020 год составила $636,43 млн, чистая прибыль – $292,84 млн.

Выручка Viela Bio за 2020 год составила $2,92 млн, убыток – $37,65 млн.

В марте 2015 года ирландская фармацевтическая компания Horizon Pharma купила американскую биофармацевтическую компанию Hyperion Therapeutics, специализирующуюся на препаратах для лечения орфанных заболеваний, за $1,1 млрд, а в сентябре 2016 года приобрела компанию Raptor Pharmaceuticals – производителя лекарств от редких заболеваний.