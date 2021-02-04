«Петровакс» присоединилась к Ассоциации фармацевтических производителей ЕАЭС

Компания «Петровакс» присоединилась к Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕЭС), сообщает фармпроизводитель.

АФПЕЭС была зарегистрирована в 2012 году, сегодня в нее входят ведущие фармацевтические компании-производители полного цикла. Она представляет общие интересы своих членов: содействует в достижении ими правил надлежащей производственной практики (GMP), способствует развитию фармацевтического рынка стран-участниц ЕАЭС, помогает научным исследованиям в области обращения лекарственных средств.

«Мы рады видеть в рядах членов ассоциации такую ведущую российскую фармкомпанию, как ООО «НПО Петровакс Фарм». Обладая уникальным опытом разработки и вывода оригинальных препаратов, внедрения международных проектов по переносу передовых технологий полного цикла производства, контроля и обеспечения качества конечного продукта в партнерстве с ведущими фармацевтическими компаниями в остро востребованных сегментах рынка, а также активно развивая экспортное направление, такие компании как «Петровакс» подтверждают наличие высокого потенциала российской фарминдустрии», – отметил председатель правления АФПЕЭС Станислав Наумов.

«Петровакс Фарм» — биофармацевтическая компания полного цикла c 25-летним опытом работы на фармацевтическом рынке. Входит в ТОП-5 иммунобиологических производителей в России. Продуктовый портфель компании включает оригинальные лекарственные средства и вакцины, выпускаемые по собственным разработкам и в рамках сотрудничества с ведущими отечественными и зарубежными компаниями, а также генерические препараты и БАДы. «Петровакс» – первый в России производитель иммунобиологических продуктов, получивший международные GMP-сертификаты Евросоюза и Ирана. Мощности предприятия позволяют производить в год более 160 млн доз иммунобиологических препаратов. Партнерами «Петровакс» являются ведущие мировые фармацевтические компании: Pfizer, Abbott, Boehringer Ingelheim. Компания входит в ТОП-3 российских фармэкспортеров вакцин, экспортирует лекарственные препараты в страны ЕАЭС, Ближнего Востока (Иран) и ЕС (Словакия).

gxpnews