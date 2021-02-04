Центр имени Гамалеи получит деньги на создание новой вакцины от COVID-19

Минздрав согласовал госзадание Центру имени Гамалеи, разработавшему вакцину от коронавируса «Спутник V», на создание новых препаратов и вакцины против COVID-19. Соответствующий документ опубликован на портале «Госрасходы», на него обратил внимание «ФВ».

В новой вакцине против коронавируса планируется использовать принципиально другую технологию по сравнению с вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). В государственном задании на 2021 год указано, что новый иммунобиологический препарат будет создан с использованием вирусоподобных частиц, или VLP (от англ. virus-like particles).

Минздрав определил размер субсидий на выполнение всех экспериментальных разработок в 2021 году в 274,4 млн руб. Согласно подсчетам издания, на разработку вакцины из бюджета будет выделено около 25 млн руб.

Также Центр имени Гамалеи должен будет разработать препарат на основе синтетического ненуклеотидного ингибитора протеазы коронавируса. Клинические исследования и выпуск лекарства запланированы на 2021–2023 годы. По данным издания, стоимость работы составит более 41 млн руб.

К 2022 году, согласно госзаказу, должен быть разработан также препарат блокатора рецептора АСЕ2, с помощью которого вирус SARS-CoV-2 проникает в клетки. Он может использоваться как для профилактики, так и для лечения COVID-19.

gxpnews